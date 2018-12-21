Yeni yıla daha sağlıklı beslenerek girin…

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Nişantaşı'nda yürürken tesadüfen kahvaltı için girdiğim Healin, menüsü ve özellikle taze badem sütü ile çok hoşuma gitti. Menü gerçekten çok çalışılarak ve emek harcanarak oluşturulmuş. Günümüz şartlarında maliyetten hiç kaçınılmadan ürün yapmak pek kolay iş değil. Şekersiz, glütensiz, vegan ve vejetaryen ürünlerle adeta sağlığına ve ne yediğine önem verenler için çok keyifli bir yer yapmışlar.

Türk mutfağına yeni giren ve faydaları saymakla bitmeyen kişniş, avokado, karabuğday, kinoa ve chia gibi ürünleri ön plana çıkararak ihtiyacımız olan gerçek proteinleri kullanarak lezzetli tatlar yakalamışlar.

Restoranın arkasındaki yerel ürünler butiği de sağlıklı beslenmek isteyenler için harika bir alternatif. Türkiye'nin farklı yerlerinden ürünler toplayıp taze ve doğal şekilde sunduları ürünleri çocuklarınıza ve kendinize güvenle alışveriş yapabilirsiniz.

Healin Food yetkilisi Asya Sadıklar Wellness'ın temelini yediğimiz yemekler olarak gördüklerini söylüyor ve gıda olarak gördüğümüz yiyeceklerin bize enerji vermesi gerektiğini, bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi gerektiğini ve hatta toksinleri atma özelliğine sahip olmasının altını çiziyor. Healin markasının bu amaçla hayata geçtiğini dile getiriyor. Önümüzdeki zamanlarda wellness ile ilgili workshoplar yapacaklarını ve toplum bilincini daha da arttırmak için kendi yerlerinde bir çok çalışma yapacaklarının müjdesini veriyor.