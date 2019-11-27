Yer fıstığı kaç kalori? Yer fıstığının besin değerleri ve kalorisi

Yerfıstığı (Arachis hypogaea), Güney Amerika kökenli bir baklagildir. Yer fıstığı, lifler, proteinler, antioksidanlar, polifenoller ve vitaminler ve mineraller gibi temel fonksiyonel besinleri içerir. Ayrıca, 20 amino asidin tümünü içerir, bunlardan en bol olanı arginindir. Bu bileşikler hastalıkları önleyerek uzun ve sağlıklı bir yaşam için kilit rol oynar.
Yer fıstığındaki argininin bağışıklık sistemini uyardığı bilinmektedir. Yerfıstığı ayrıca inme riskini azalttığı bilinen bir biyoflavonoid olan resveratrol içerir. Kardiyovasküler hastalık, diyabet, kanser ve diğer hastalıklara karşı koruyucu etkiler göstermektedir. Peki yer fıstığı kaç kaloridir? Yer fıstığının besin değerleri ve kalorisi…
KAÇ KALORİDİR: 100 gram yer fıstığı yaklaşık 567 kcal’dır.
YER FISTIĞININ BESİN DEĞERLERİ
100 g yer fıstığında aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 567 kcal
Protein: 25,8 g
Karbonhidrat: 16,13 g
Lif: 8,5 g
Toplam şeker: 4,72 g
Sodyum: 18 mg
Kalsiyum: 92 mg
Bakır: 1.144 mg
Demir: 4.58 mg
Magnezyum: 168 mg
Manganez: 1.934 mg
Potasyum: 705 mg
Fosfor: 376 mg
Magnezyum: 168 mg
Kalsiyum: 92 mg
Sodyum: 18 mg
Demir: 4.58 mg
Çinko: 3.27 mg
Selenyum: 7.2 µg
Niasin: 12.07 mg
E vitamini (alfa-tokoferol): 8.33 mg
B1 vitamini (tiamin): 0.64 mg
B-6 vitamini (piridoksin): 0.35 mg
B-2 vitamini (riboflavin): 0.14 mg
B-9 vitamini (folat): 240 mcg
Tekli doymamış yağlar: 24,43 g
Çoklu doymamış yağlar: 15,56 g
Doymuş yağlar: 6,28 g