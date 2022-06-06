Yerini kimseye söylemiyorlar! Kilosu 200 liralık meyveyi yiyen bağımlısı oluyor

Karadeniz'de her yıl yaz mevsimi öncesi yüksek kesimli bölgelerde yetişen ve çok değerli olması nedeniyle köylüler tarafından yeri sır gibi saklanan dağ çileği, kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Dağ çileğinin lezzeti ise dilden dile dolaşıyor.

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde kendiliğinden yetişen dağ çilekleri toplanmaya başlandı. Bölgede kendiliğinden yetişen ve zor şartlarda toplanan çilekler, yöre halkının kışlık reçel ihtiyacını da karşılıyor, bazı vatandaşlar ise topladıkları küçük çilekleri satarak, ev ekonomisine katkı sağlıyor.

4 SAATTE 1 KİLO TOPLANABİLİYOR

Halk arasında ‘yaban çileği’ olarak bilinen, küçük oldukları ve sıklıkla yetişmediği için 4 saatte 1 kilogram toplanabilen dağ çilekleri, fındık bahçelerinde ve ormanlık alanda yetişiyor.

Kokusu ve lezzeti ile kendine has bir aroması bulunan dağ çileklerini toplayanlar büyük kısmını kendilerinin kışlık reçel ihtiyacını karşılamak için kullandıklarını belirtirken, çileğin bu yıl satış fiyatı ise 150-200 lira arasında değişiyor.

“BU MEYVENİN EN GİZLİ YANI BU”

Fatsa ilçesine bağlı Kavraz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dağ çileğinin hasadını yapan Ayşegül Kocatürk, “Toplaması gerçekten çok zor çünkü dikey arazilerde olduğu için gitmesi ve bulması da zor. Ortalama günlük yarım kilo ile bir kilo arasında toplayabiliyoruz. Zor şartlar altında düşme tehlikeleri geçirerek toplanıyor. Isırgan ilaçları dağ çileklerine çok büyük zarar veriyor. Topladığımız çilekleri genellikle reçel yapıyoruz. Ayrıca fazla toplarsak satışını da yapıyoruz. 200 liraya kadar fiyatı alıcı buluyor. Bana göre 500 lira bile olsa az çünkü toplaması da bulması da çok zor. Altın kadar değerli bir meyvedir. 1 kilo çileği toplamak için bir gün sürüyor. Çileklerin yerini bilenler ise en yakın arkadaşına bile yerini söylemiyor. Bu meyvenin de en gizli yanı bu” ifadesini kullandı.

“MAYIS AYINDAN HAZİRAN AYINA KADAR TOPLUYORUZ”

Dağa yakın yerlerde daha çok fazla organik çileklerini bulduklarını ifade eden Okan Karaca ise “Ailemiz ile dağ çileği toplamak için seferber oluyoruz. Genelde kimsenin ulaşamadığı yerlere giderek dağ çileklerini buluyoruz. Bulduğumuz yerleri de kimseye söylemiyoruz. Günde en fazla 1 kilo bulabiliyoruz. Mayıs ayında başlıyoruz haziran ayının ortalarına kadar bu çileği topluyoruz. Kendim daha çok ticaretini yapıyorum. 150 liradan başlıyor 200 liraya kadar çileği satıyoruz” diye konuştu.

LEZZETİ DİLLERE DESTAN

Çok zor şartlar altında dağ çileklerini topladıklarını, kilosunun 200 liraya çıktığını ifade eden Eda Aydın da “Dağ çileğini reçel yapmak için topluyoruz. Reçeli gerçekten çok lezzetli” diye konuştu. (İHA)