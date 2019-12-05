Yeşil çay kaç kalori? Yeşil çayın besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de yeşil çaydır. İşte yeşil çayın besin değerleri ve kalorisi...

Yeşil çay, Camellia sinensis bitkisinden gelir. Yeşil çay, fermente edilmemiş yapraklardan oluşur, bu nedenle en üst düzeyde antioksidan içerirler . Örneğin, flavonoid antioksidanlar yeşil çay yapraklarının kuru ağırlığının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturur.

Yeşil ve siyah çay arasındaki fark üretim sürecinden kaynaklanmaktadır. Siyah çay, rengini ve lezzetini değiştiren fermantasyondan geçerken, yeşil çay işlenmeden kalır ve rengini korur. Yeşil çay, yüksek irtifalarda, daha spesifik olarak Doğu Asya’nın dağlık bölgelerinde yetiştirilir. Bazı yeşil çaylar hala elle toplanmaktadır ve elle seçilmiş çayların daha az acı olduğu ve daha lezzetli olduğu düşünülmektedir. İklim ve toprak gibi diğer faktörler de tadını etkileyebilir. Peki, yeşil çay kaç kaloridir? Yeşil çayın besin değerleri ve kalorisi…

YEŞİL ÇAY KAÇ KALORİDİR: 100 gram yeşil çay yaklaşık 0 kcal’dır.

YEŞİL ÇAYIN BESİN DEĞERLERİ

Yeşil çayın karakteristik tadı, acılığını ve uyarıcı etkisini veren kafeinin yanı sıra yeşil çay, polifenol adı verilen bir grup kimyasal bakımından da zengindir. Bu polifenoller, flavanoller, flavadioller, flavonoidler ve fenolik asitleri içerir. Tanenler ayrıca, çayda acı tada ve sıkılığa katkıda bulunan bir polifenol türüdür. Yeşil çayın ana polifenolleri, epicatechin, epicatechin 3 gallat (ECG) ve epigallocatechin gallat (EGCG) gibi kateşin olarak bilinen flavonoidleri içerir. Bu flavonoidler çok güçlü antioksidanlardır ve tiamin gibi bazı amino asitlerle birlikte , yeşil çayın güçlü lezzetinden sorumludurlar.

Yeşil çay ayrıca theanine, tirosin ve lösin, adenin, dimetilksantin, teobromin, teofilin ve ksantin gibi ksantin alkaloitleri; pektin (meyvelerde de bulunur), glikoz, sukroz ve fruktoz gibi karbonhidratlar; klorofil gibi pigmentler ve triterpen saponinler. Vitaminler gibi A vitamini , B1, B2, B3, C ve E de yeşil çayda bulunur. Bu etkileyici listeden sonra, belki de yeşil çayın besinlerle ve faydalı bileşenlerle dolu olduğunu anlamaya başlayabilirsiniz.