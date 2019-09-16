Yeşil körili tavuk tarifi: Yeşil körili tavuk nasıl yapılır?
Tavuk yemekleri ülkemizde en çok tercih edilene yemek çeşitlerinin başında geliyor. En beğenilen tavuk yemeklerinden olan yeşil körili tavuk nasıl yapılır merak ediliyor. Haberimizden yeşil körili tavuk tarifine ulaşabilirsiniz.
YEŞİL KÖRİLİ TAVUK TARİFİ
Malzemeler;
2 yemek kaşığı sıvı yağ
400 gr kemiksiz tavuk eti
2 adet kapya biber
2 adet yeşil biber
3 yemek kaşığı yeşil köri
400 ml hindistan cevizi sütü
2 yemek kaşığı istiridye sosu
1 Çay Kaşığı Kişniş
1 Çay Kaşığı Kimyon
Yapılışı;
Tavuk ve biberlerimizi geniş bir tenecerede sıvı yağ ile birlikte soteliyoruz ve üzerine baharatlarımızı ekliyoruz. Ardından hindistan cevizi sütünü ekleyip 1-2 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra istiridye sosumuzu ekleyip servis ediyoruz.