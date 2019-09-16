Yeşil körili tavuk tarifi: Yeşil körili tavuk nasıl yapılır? 

Asya mutfağının vazgeçilmez lezzeti yeşil körinin tavuk ile buluşması bir çok kişi tarafından beğeniliyor. Peki yeşil körili tavuk nasıl yapılır? İşte yeşil körili tavuk tarifi...

Tavuk yemekleri ülkemizde en çok tercih edilene yemek çeşitlerinin başında geliyor. En beğenilen tavuk yemeklerinden olan yeşil körili tavuk nasıl yapılır merak ediliyor. Haberimizden yeşil körili tavuk tarifine ulaşabilirsiniz.

YEŞİL KÖRİLİ TAVUK TARİFİ

Malzemeler;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

400 gr kemiksiz tavuk eti

2 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

3 yemek kaşığı yeşil köri

400 ml hindistan cevizi sütü

2 yemek kaşığı istiridye sosu

1 Çay Kaşığı Kişniş

1 Çay Kaşığı Kimyon

Yapılışı;

Tavuk ve biberlerimizi geniş bir tenecerede sıvı yağ ile birlikte soteliyoruz ve üzerine baharatlarımızı ekliyoruz. Ardından hindistan cevizi sütünü ekleyip 1-2 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra istiridye sosumuzu ekleyip servis ediyoruz.