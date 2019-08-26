Yeşil mercimekli bulgur pilavı tarifi: Yeşil mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerin biri tabi ki bulgur pilavıdır. Domatesli, sade, etli birçok çeşidi olan bulgur ile hazırladığımız yeşil mercimekli bulgur pilavı için hazırladığımız tarif ile bambaşka bir lezzet yakalayabilirsiniz. İşte yeşil mercimekli bulgur pilavı malzemeleri ve tarifi…

Biberli, domatesli, sade, tereyağlı derken birçok çeşidini bildiğiniz bulgur ile hazırladığımız yeşil mercimekli bulgur pilavı yemek sofranızda diğer tüm lezzetleri unutturacak. Doyurucu, besleyici, pratik ve lezzetli olan yeşil mercimekli bulgur pilavı özellikle gelişim çağındaki çocuklar için annelerin tercihi olabilir. İşte pratik yapımı ile yeşil mercimekli bulgur pilavı…

YEŞİL MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

– 1 bardak bulgur

– 2 bardak yeşil mercimek

– 1 soğan

– Zeytinyağı

– Bir yemek kaşığı

– Tuz

– Pul biber

YEŞİL MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI TARİFİ

Öncelikle yeşil mercimekleri haşlayın ve suyunu ayırın. Bir başka tencerenin içine bulguru tereyağı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Ardından 2 bardak su ekleyin. Tuzunu da attıktan sonra pişmeye bırakın.

Suyunu çekmesine yakın haşladığınız yeşil mercimekleri ekleyin ve karıştırın. Suyunu çekince kapatın ve demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.