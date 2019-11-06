Yoğurt kaç kalori? Yoğurdun besin değerleri ve kalorisi

Yoğurt, sütün yoğurt kültürü ile fermente edilmesiyle elde edilen bir süt ürünüdür. Protein ve kalsiyum sağlar ve sağlıklı bağırsak bakterilerini artırabilir. Bazı yoğurtlar, bağırsakların sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek, probiyotikler olarak bilinen aktif ve canlı bakteriler içerir. Yoğurt kalsiyum, B6 ve B12 vitaminleri, riboflavin, potasyum ve magnezyum içerir. Peki yoğurt kaç kaloridir? İşte yoğurdun besin değerleri…
YOĞURT KAÇ KALORİDİR: 100 gram yoğurt yaklaşık 73 kaloridir.
YOĞURDUN BESİN DEĞERLERİ
100 g yoğurtta aşağıdakiler bulunur:
Su: 83,56 g
Enerji: 73 kcal
Protein: 9.95 g
Toplam yağ: 1.92 g
Karbonhidrat: 3.94 g
Lif: 0 g
Toplam şeker: 3,56 g
Kalsiyum: 115 mg
Demir: 0.04 mg
Magnezyum: 11 mg
Fosfor: 137 mg
Potasyum: 141 mg
Sodyum: 34 mg
Çinko: 0.6 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 0.8 mg
Tiamin: 0.04 mg
Riboflavin: 0.23 mg
Niasin: 0.2 mg
B-6 Vitamini: 0,06 mg
Folat, DFE: 12 µg
B-12 Vitamini: 0.52 µg
A Vitamini, RAE: 90 µg
A Vitamini, İÜ: 309 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.04 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 0.2 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 1.23 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.49 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0,06 g
Kolesterol: 10 mg
Kafein: 0 mg