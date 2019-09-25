Yoğurtlu nohut salatası tarifi: Yoğurtlu nohut salatası nasıl yapılır?

Bakliyat denince akla ilk gelen lezzet elbette ki nohuttur. Sulu nohut yemeği dışında birçok farklı tarif ile sofralarımıza konuk olabilen bu lezzet bugün ise yoğurtlu nohut salatası olarak karşımıza çıkıyor. Yoğurtlu nohut salatası tarifi kolay, besleyici ve herkesçe beğenilen bir tat. İşte yoğurtlu nohut salatası malzemeleri ve tarifi…

Bakliyatların en sevileni nohudun en tercih edilen tarifi etli sulu yemeğidir. Özellikle havaların soğuyup kışın yaklaşmasıyla birlikte nohuda olan talep de attı. Bu nedenle biz de değişik tarifler sunarak sofralarınızı zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bugün sizler için yoğurtlu nohut salatası tarifi veriyoruz. Daha önce hiç duymadıysanız mutlaka denemelisiniz. Ana yemek kadar doğurucu, hem salata hem meze kadar lezzetli ve pratik olan yoğurtlu nohut salatası bir kere tadıldıktan sonra sık sık menülerinize girecek. İşte yoğurtlu nohut salatası için gerekli malzemeler ve tarifi…

Yoğurtlu nohut salatası malzemeleri

– 1 bardak nohut (haşlanmış)

– 2 bardak yoğurt

– 1 kırmızı kaypa biberi (közlenmiş)

– 2 diş sarımsak

– 2 kaşık zeytinyağı

– ½ kaşık kırmızı toz biber

– Tuz

– Maydanoz

Yoğurtlu nohut salatası tarifi

Öncelikle közlediğiniz kaypa biberini soyun ve ince ince doğrayın. Bir kabın içinde sarımsağı, yoğurdu, tuzu ve biberleri koyun karıştırın.

Ardından haşlanmış nohutları zeytinyağı ile birlikte yanmaz tavada 5-6 dakika kadar kavurun. Ardından toz biberi ekleyin ve biraz daha çevirin.

Servis tabağına aldığınız yoğurtlu karışımın üzerine nohutları koyun. Maydanozla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.