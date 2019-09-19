Yoğurtlu semizotu salatası nasıl yapılır? İşte evde pratik semizotu salatası tarifi…

Kalbi koruyor, kolesterolü düşürüyor ve daha da fazla yarara sahip semizotu en az onun kadar faydalı yoğurtla bir araya geldi ve ortaya hem sağlıklı hem de lezzetli yoğurtlu semizotu salatası çıktı. Evde pratik bir şekilde hazırladığınız yoğurtlu semizotu salatası herkesin tekrar tekrar istediği bir başyapıt haline gelecek. Peki, yoğurtlu semizotu salatası nasıl yapılır?

Pişirme işlemine gerek duymadan enfes bir salataya dönüşen yoğurtlu semizotu salatası kendi başına bir şahane. Yoğurdun ve taze semizotu yapraklarının bir araya gelerek oluşturduğu bu lezzet şölenini yoğurtlu semizotu salatasını hazırlamaksa sadece on dakikanızı alacak. Hazırladığımız bu haberimizde ferah ve leziz yoğurtlu semizotu salatasının nasıl hazırlandığı bulunuyor. İşte yoğurtlu semizotu salatası malzemeleri ve tarifi…

YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI MALZEMELERİ

-Yarım kilo semizotu

-2 bardak süzme yoğurt

-1 limonun suyu

-½ çay bardağı sızma zeytinyağı

-Tuz

-İsteğe göre pul biber

YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASININ TARİFİ

Sirkeli suda bekletilen ve tek tek iyice yıkanan semizotları yapraklarından ayrılır ve bir kaba alınır. Sap kısımları da ince ince doğranır ve kaba ilave edilir. Yoğurt, zeytinyağı, tuz ve limon suyu ayrı bir kâsede iyice karıştırılır. Karıştırdığımız karışım semizotu kâsesine eklenir ve tekrar karıştırılır. Yoğurtlu semizotu salatası hazır…

Afiyet olsun.