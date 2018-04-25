Yoğurtlu soğuk çorba tarifi ve kalorisi: Ferahlatan yoğurtlu soğuk çorba tarifi ve malzemeleri…

Basit malzemelerle yapılabilecek yoğurtlu soğuk çorba tarifi iç ferahlatan lezzetiyle özellikle sıcak günlerde tercih ediliyor. Yoğurtlu soğuk çorba malzemeleri nelerdir ve soğuk çorba kaç kalori içeriyor. İşte yoğurtlu soğuk çorba tarifi ve kalorisi...

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Yoğurtlu soğuk çorba tarifi sıcak günlerde sofralarda ferahlatıcı bir lezzet olarak dikkat çekiyor. Basit tarifi ve düşük kalorisiyle dikkat çeken yoğurtlu soğuk çorba kaç kalori? İşte serin ve doyurucu soğuk çorba tarifi…

YOĞURTLU SOĞUK ÇORBA TARİFİ VE KALORİSİ

Lezzetli bu tarifte pişirme işlemi de yok ve oldukça pratik. Yoğurt, taze yeşillikler, zeytinyağı, haşlanmış bulgur ve buz gibi soğuk su. Kaseleri dolduracak bir porsiyon soğuk çorbanın yulaf kepeği gibi eklerle kilo vermeye yardımcı olabileceğini de söylemek mümkün. Yoğurtlu soğuk çorbanın bir porsiyonu yaklaşık 200 kalori içeriyor.

Malzemeler;

500 gram yoğurt

4 su bardağı soğuk su

3 adet orta boy salatalık

4 yemek kaşığı haşlanmış ince bulgur

2 yemek kaşığı haşlanmış mısır

1/2 demet dereotu

1/4 demetmaydanoz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

Yoğurtlu soğuk çorba yapılışı;

Önceden haşlanmış malzemelerle pişirme işlemi gerektirmeden hazırlanan çorbada soğuk su kullanmaya özen gösterin ya da buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin. Bol suda yıkadıktan sonra kabuğunu alacalı şekilde soyduğunuz salatalıkları küçük küpler halinde doğrayın. Dereotu ve ayıkladığınız maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Yoğurdu geniş bir servis kasesine alın. Azar azar eklediğiniz soğuk su yardımıyla kıvamını açın. Pürüzsüz olan yoğurt koyu bir ayran kıvamına geldiğinde doğranmış salatalık, kıyılmış yeşillikler, haşlanmış ince bulgur, haşlanmış mısır, zeytinyağı ve tuz ilavesiyle karıştırın. Servis kaselerine aldığınız soğuk çorbayı arzuya göre küçük küpler halinde doğranmış turp ilavesiyle bekletmeden servis edin.