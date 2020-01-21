Yulaf kaç kalori? Yulafın besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de yulaftır. İşte, yulafın besin değerleri ve kalorisi...

Yulaf, Tunç Çağı’ndan beri insan tarafından bilinmektedir. Yulaf ılıman bölgelerin daha serin ve nemli bölgelerinde yetişir. Buğday ve arpa gibi diğer tahıllara kıyasla daha az yaz sıcağına ve daha fazla yağmur toleransına sahiptirler. Bilimsel olarak Avena sativa olarak adlandırılan yulaf, Poaceae otu bitki ailesinden bir tür tahıl tanesidir. Yulaf, sindirimi yavaşlatan ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayan düşük kalorili bir besindir. Böylece yeme isteklerinizi azaltarak kilo vermenize yardımcı olur. Peki, yulaf kaç kaloridir? İşte yulafın besin değerleri…

YULAF KAÇ KALORİDİR: 100 gram yulaf yaklaşık 68 kcal’dır.

YULAFIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram yulaf ezmesinde aşağıdakiler bulunur:

Su: 84,03 g

Enerji: 68 kcal

Protein: 2.37 g

Toplam yağ: 1.36 g

Karbonhidrat: 11.67 g

Lif: 1.7 g

Toplam şekerler: 0.46 g

Kalsiyum: 80 mg

Demir: 5,96 mg

Magnezyum: 26 mg

Fosfor: 77 mg

Potasyum: 61 mg

Sodyum: 49 mg

Çinko: 0.62 mg

C vitamini, toplam askorbik: 0 mg

Tiamin: 0.26 mg

Riboflavin: 0.22 mg

Niasin: 3.03 mg

B-6 Vitamini: 0.29 mg

Folat, DFE: 71 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 130 µg

A Vitamini, IU: 433 IU

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.07 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D Vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0.4 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.23 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0,39 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.43 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg