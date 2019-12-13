Yulaf kaç kalori? Yulafın besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de yulafdır. İşte yulafın besin değerleri ve kalorisi...

Bilimsel adı Avena sativa olan yulaf bir çeşit tahıldır. Yulaf taneleri oldukça sağlam ve pişmesi zor olan bir yiyecek olduğu için genellikle ezilmiş ve kesilmiş olanları tercih edilmektedir.

Yetiştirilen en eski yulaf, Tunç Çağı’nda İsviçre’deki mağaralarda bulundu. MS 1. yüzyılda edebiyatta ilk kez yulaftan bahsedilmiştir. 15. yüzyılda İskoçya’da çok popüler oldular ve 17. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika’ya geldiler. Bugün, ticari olarak yetiştirilen yulafların% 95’i insan tüketimi için değil, hayvan yemi için üretilmektedir. Başlıca yulaf üreticileri Rusya, Kanada, Polonya ve Avustralya’dır. Yulaf bilimsel olarak birçok araştırmanın konusu olmuş, oldukça önemli bir yiyecektir. Peki, yulaf kaç kaloridir? Yulaf besin değerleri ve kalorisi…

YULAF KAÇ KALORİDİR: 100 gram yulaf yaklaşık 389 kcal’dır.

YULAFIN BESLENME DEĞERLERİ

100 gram yulafta aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 389 g

Su: % 8

Protein: 16.9 g

Karbonhidrat: 66.3 g

Şeker: 0 g

Elyaf: 10.6 g

Yağ: 6,9 g