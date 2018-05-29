Yulaflı kurabiye tarifi: Tanesi 40 kalori!

Ara öğün için bir alternatif arayanlar için yulaflı kurabiye tarifi haberimizde. Bu tarif ile yapacağınız yulaflı kurabiyelerin tanesi yaklaşık 40 kalori. İşte beş çaylarınızın vazgeçilmezi olacak yulaflı kurabiyenin yapılışı...

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Sizlerle paylaştığımız ile yapacağınız yulaflı kurabiyeleri ara öğünün dışında kahvaltı için de tüketebilirsiniz. Kahvaltı için zamanınız dar olduğunda hem kalorisi duşük hem de besin değeri yüksek yulaflı kurabiyeleri tüketebilirsiniz. Yulaflı kurabiye tarifi ile yapacağınız kurabiyenin bir tanesi yaklaşık 40 kalori.

YULAFLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler;

2 kahve fincanı yulaf ezmesi

1 kahve fincanı yoğurt

1 kahve fincanı tam buğday unu

1 tane yumurta

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 tane ceviz

3 tane kuru kayısı

2 tane kuru incir

3 tane kuru üzüm

Tarçın

Yapılışı;

Kuru meyveleri minik parçalar şeklinde doğrayın. Tüm malzemeleri karıştırın. Avuç içi büyüklüğünde hazırladığınız kurabiye harcını tepside yağlı kâğıt üzerine dizin ve 170 derecede ısıtılmış fırında kurabiyeler altın rengini alıncaya yani sararıncaya kadar pişirin.