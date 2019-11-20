Yumurta kaç kalori? Yumurtada yer alan besinler ve yumurtanın kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de yumurtadır. İşte yumurtanın besin değerleri ve kalorisi...

Yıllar boyunca yumurtalar sağlıklı bir gıdadan ziyade sağlık riskleri olarak kabul edildi. Bunun nedeni, yüksek bir kolesterol gıda olarak kabul edilmeleridir, bu yüzden yüksek kolesterol seviyesine sahip olanlara, bunlardan kaçınmaları önerildi. Artık gıdada bulunan kolesterolün, kan kolesterolümüz üzerindeki etkisinin yediğimiz doymuş yağ miktarından çok daha az olduğunu biliyoruz. Gerçek şu ki, sadece yüksek kolesterol seviyelerine karşı özellikle hassas olanlar için önerilmez. Peki yumurta kaç kaloridir? Yumurta besin değerleri ve kalorisi…

YUMURTA KAÇ KALORİDİR: 100 gram yumurta yaklaşık 155 kcal’dır.

YUMURTADA YER ALAN BESİNLER VE ÖZELLİKLERİ

Yumurtalar sadece mükemmel bir protein proteini kaynağı değildir, aynı zamanda birçok vitamin ve mineral içerir:

Protein: Kas, organ, cilt, saç ve diğer vücut dokularını oluşturmak ve onarmak için temeldir; hormon, enzim ve antikor üretmek için gerekli; yumurtalardaki protein vücut tarafından kolayca emilir.

Demir: Hücrelere oksijen taşır; kansızlığı önlemeye yardımcı olur – yumurtadaki demir vücut tarafından kolayca emilir.

A vitamini: Sağlıklı cilt ve göz dokusunun korunmasına yardımcı olur; gece görüşüne yardımcı olur.

D vitamini: Kemikleri ve dişleri güçlendirir; belirli kanserlere ve oto-bağışıklık hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olabilir.

E vitamini: Sağlığın korunmasında ve hastalıkların önlenmesinde rol oynayan bir antioksidan.

B12 vitamini: Kalp hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olur.

Folat: Yeni hücrelerin üretilmesine ve korunmasına yardımcı olur; bir tür aneminin önlenmesine yardımcı olur; Hamilelikten önce ve hamileliğin ilk üç ayında alındığında ciddi doğum kusurlarına karşı korunmaya yardımcı olur.

Selenyum: Vücut dokularının parçalanmasını önlemeye yardımcı olmak için antioksidan görevi görmek için E Vitamini ile birlikte çalışır.

Lutein ve Zeaksantin: İyi görüşü korur; katarakt ve maküler dejenerasyon gibi yaşa bağlı göz hastalığı riskini azaltabilir.

Kolin: Beyin gelişimi ve işlevinde güçlü bir rol oynar.