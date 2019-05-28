Yumurtalı sahur pidesi tarifi: Yumurtalı sahur pidesi nasıl yapılır?

Akşamdan kalan pideleri değerlendirip harika bir yumurta yemek ister misiniz? Yumurtalı sahur pidesiyle tadı damağınızda kalacak bir yemek yapacaksınız. İşte yumurtalı sahur pidesi tarifi…

Sahur lezzetlerinin vazgeçilmezi kesinlikle yumurta. Bunun nedeni kesinlikle tok tutup sağlıklı bir yiyecek olması. Zamanların da sürekli sahurda tüketilmesini tavsiye ettiği yumurtayı her gün aynı şekilde yemek iştah açıcı olmaya bilir. İşte bu yüzden sizin için yumurtalı sahur pidesi tarifi hazırladık. Böylelikle hem tok tutan bir tarif hazırlayacak hem de akşamdan kalan bayat pideleri değerlendirmiş olacağız. İşte yumurtalı sahur pidesi tarifi…

YUMURTALI SAHUR PİDESİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2 yumurta

Rendelenmiş kaşar peyniri

Maydanoz

Karabiber

Tuz

Pide

YUMURTALI SAHUR PİDESİNİN YAPILIŞI

Bir kasenin içine yumurtaları kırıp çırpın. Üzerine kaşar peynirini ekleyin. Tuz ve karabiberden önce kıyılmış maydanozu da ekleyin. Daha sonra ramazan pidesini bir tarafı kopmayacak şekilde kesin. Karışımı pidelerin içine dökün. Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine pideleri koyun. 15-20 dakika pişirin. Dilerseniz tavada da pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.