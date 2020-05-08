Yumuşak pide hamuru tarifi: Evde pide hamuru nasıl yapılır?

Ramazan’ın sembolleşen lezzetlerinden olan Ramazan pidesini evde yapmak isteyen yumuşak pide hamuru tarifi araştırmaya başladı. Peki evde yumuşacık pide hamuru nasıl yapılır? İşte malzemeler ve tarifi...

Yumaşak pide hamuru için en kolay tarifi yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. Salgın hastalık nedeniyle fırınlardan pide almak istemeyenler birkaç malzeme ile evde yumuşacık Ramazan pidesi hazırlayabilirler.

Yumuşak pide hamuru malzemeleri

2 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

4,5 su bardağı un

1 paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

YUMUŞAK PİDE HAMURU NASIL YAPILIR?

Ilık su, süt ve maya derin bir kap içerisine eklenir. 5 dakika boyunca mayanın çözülmesi beklenir. Mayanın çözülmesinin ardından yağ, şeker ve tuz kabın içeresine katılır. Yoğurma işlemi sırasında yavaş yavaş un eklenir. Hamur ele yapışmayacak kıvama gelmesiyle birlikte üzerini streç ile hava almayacak şekilde kapatılır ve en az 30 dakika dinlendirilir..

Dinlendirme işlemi sonrasında hamur şişerek yaklaşık iki katı kadar büyür, hamuru 8 parçaya bölün. Üstünü unladığınız tezgahın üzerinde uzunlamasına hamurları açın. Hamurun inceliğine göz kararı karar verebilirsiniz.

Açtığınız hamuru iç harç ile doldurun ve fırın tepsisine dizin. 15 dakika daha bekletin ve önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Hazırladığınız hamurların içini, ister kıymalı iç harç isterseniz ile doldurabilir, isterseniz boş bırakabilirsiniz. Afiyet olsun.