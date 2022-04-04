Zahter balı tescillendi

Gaziantep’te yetişen zahter bitkisiyle beslenen arıların yaptığı bal 'zahter balı' adıyla tescillendi.

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Antep zahter balı, Gaziantep Ticaret Borsası’nın (GTB) 19’uncu, Gaziantep’in ise bu alandaki toplamda 84’üncü ürünü oldu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 1900’lü yıllardan bu yana Gaziantep’te üretimi yapılan zahter balı için iyi kurutulmuş ardıç, meşe ve çam ağacından yapılan kovanlar kullanıldığını söyledi.

Gaziantep’in son derece zengin ve köklü bir mutfak kültürüne ev sahipliği yaptığını vurgulayan Akıncı, “Kültürel bir miras olarak gördüğümüz bu lezzetler, tarihin imbiğinden süzülerek günümüze kadar ulaşmış değerlerdir. Bu nedenle kadim tarihimizin de ayrılmaz bir parçası olan bu mirasları korumak, yaşatmak ve orijinal hazırlanış biçimleriyle geleceğe taşımak amacıyla ülkemiz ve Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescil çalışmaları sürdürüyoruz. Antep Fıstık Ezmesi için de Avrupa Birliği'ne tescil başvurumuzu gerçekleştirdik. Türkiye'de bulunduğu il adına en fazla ürün tescili gerçekleştiren borsa konumundayız” dedi. (İHA)

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