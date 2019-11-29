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Zencefil kaç kalori? Zencefilin besin değerleri ve kalorisi
Zencefil kaç kalori? Zencefilin besin değerleri ve kalorisi
Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de zencefildir. İşte zencefilin besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 29 Kasım 2019 - 13:38

Zencefil çok sayıda önemli vitamin ve mineral içermektedir. Ayrıca, birçok benzersiz sağlık yararı kanıtlanmış olan güçlü antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir bileşik olan gingerol içerir. Peki, zencefil kaç kaloridir? Zencefilin besin değerleri ve kalorisi…

ZENCEFİL KAÇ KALORİDİR: 100 gram zencefil yaklaşık 80 kcal’dır.

ZENCEFİLİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram çiğ zencefil yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:

– 17.8 gram karbonhidrat
– 1.8 gram protein
– 0.7 gram yağ
– 2 gram diyet lifi
– 415 miligram potasyum
– 0,2 miligram bakır
– 0,2 miligram manganez
– 43 miligram magnezyum
– 5 miligram C vitamini
– 0,2 miligram B6 vitamini
– 0.7 miligram niasin
– 34 miligram fosfor
– 0.6 miligram demir

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Son güncelleme: 13:39 - 29.11.2019
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