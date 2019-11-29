Zencefil kaç kalori? Zencefilin besin değerleri ve kalorisi
Zencefil çok sayıda önemli vitamin ve mineral içermektedir. Ayrıca, birçok benzersiz sağlık yararı kanıtlanmış olan güçlü antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir bileşik olan gingerol içerir. Peki, zencefil kaç kaloridir? Zencefilin besin değerleri ve kalorisi…
ZENCEFİL KAÇ KALORİDİR: 100 gram zencefil yaklaşık 80 kcal’dır.
ZENCEFİLİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram çiğ zencefil yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:
– 17.8 gram karbonhidrat
– 1.8 gram protein
– 0.7 gram yağ
– 2 gram diyet lifi
– 415 miligram potasyum
– 0,2 miligram bakır
– 0,2 miligram manganez
– 43 miligram magnezyum
– 5 miligram C vitamini
– 0,2 miligram B6 vitamini
– 0.7 miligram niasin
– 34 miligram fosfor
– 0.6 miligram demir