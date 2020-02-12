Zeytin kaç kalori? Zeytinin besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de zeytindir. Peki, zeytin kaç kaloridir? 100 gram zeytinin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Zeytinler dünyanın en çok tüketilen yiyeceklerinden biridir. İnsanoğlu 7.00 yıldan fazla bir süredir zeytin yetiştiriyor. Yüzlerce zeytin türü vardır ve bu meyveler ve yağları, Akdeniz diyetinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Zeytinin kolesterolü düşüktür ve vücudun iyi bağırsak sağlığı için ihtiyaç duyduğu lif kaynağıdır. Demir ve bakır bakımından da zengindirler. Tekli doymamış yağlar bakımından da zengin olan zeytin kaç kaloridir? İşte zeytinin besin değerleri…

ZEYTİN KAÇ KALORİDİR: 100 gram yaklaşık zeytin 115 kaloridir.

ZEYTİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram zeytinde aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 115 Kcal

Toplam yağ: 11 g

Doymuş Yağ: 1,4 g

Çoklu Doymamış Yağ: 0,9 g

Tekli Doymamış Yağ: 8 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 735 mg

Potasyum: 8 mg

Karbonhidrat: 6 g

Lif: 3,2 g

Şeker: 0 g

Protein: 0,8 g

A Vitamini: 403 IU

C Vitamini: 0,9 mg

Niasin: 0.04 mg

Kalsiyum: 88 mg

Magnezyum: 4 mg

Demir: 3,3 mg

Çinko: 0.22 mg

Bakır: 0.25 mg

D Vitamini: 0 IU

B6 Vitamini: 0.01 mg

E Vitamini: 1.65 mg

K Vitamini: 1.4 ug

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 4 mg