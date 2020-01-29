Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Zeytin kaç kalori? Zeytinin besin değerleri ve kalorisi…
Zeytin kaç kalori? Zeytinin besin değerleri ve kalorisi…
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, kahvaltı masalarının vazgeçilmezi zeytin kaç kaloridir? Zeytinin besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 29 Ocak 2020 - 12:24

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de zeytindir. Zeytin, meyve ve sebzelere alternatif olarak diyet lifi kaynağıdır. Harika bir E vitamini kaynağıdır. Zeytin hücre zarlarını kanser gibi hastalıklara karşı korur. Yemekten önce sadece 10 zeytin yiyerek iştahınızı % 20’ye kadar azaltabilirsiniz. Çünkü zeytinlerde bulunan tekli doymamış yağ asitleri sindirim sürecini yavaşlatır ve beyne dolgunluk mesajları gönderen bir hormon olan kolesistokinin hormonunu uyarır. Şimdi, zeytin kaç kalori? Zeytinin besin değerleri ve kalorisi hakkında merak edilenlere göz atalım…

ZEYTİN KAÇ KALORİDİR: 100 gram zeytin yaklaşık 115 kaloridir.

ZEYTİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram zeytinin besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Enerji: 115 Kcal
Karbonhidratlar: 6.26 g
Protein: 0.84 g
Toplam yağ: 10,68 g
Kolesterol: 0 mg
Diyet lifi: 3.2 g
Sodyum: 1.556 mg
Folat: 0 ug
Niasin: 0.037 mg
Pantotenik asit: 0.015 mg
Piridoksin: 0.009 mg
B 2 vitamini: 0 mg
Tiamin: 0.003 mg
Demir: 0.5 mg
Kalsiyum: 52 mg
Bakır: 0.1 mg
Magnezyum: 11 mg
E vitamini: 3.8 mg
A vitamini IU: 393 IU

İLGİLİ HABERZeytinin faydaları nelerdir? Zeytin neye iyi gelir?
Son güncelleme: 12:25 - 29.01.2020
Etiketler