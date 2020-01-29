Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, kahvaltı masalarının vazgeçilmezi zeytin kaç kaloridir? Zeytinin besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de zeytindir. Zeytin, meyve ve sebzelere alternatif olarak diyet lifi kaynağıdır. Harika bir E vitamini kaynağıdır. Zeytin hücre zarlarını kanser gibi hastalıklara karşı korur. Yemekten önce sadece 10 zeytin yiyerek iştahınızı % 20’ye kadar azaltabilirsiniz. Çünkü zeytinlerde bulunan tekli doymamış yağ asitleri sindirim sürecini yavaşlatır ve beyne dolgunluk mesajları gönderen bir hormon olan kolesistokinin hormonunu uyarır. Şimdi, zeytin kaç kalori? Zeytinin besin değerleri ve kalorisi hakkında merak edilenlere göz atalım…

ZEYTİN KAÇ KALORİDİR: 100 gram zeytin yaklaşık 115 kaloridir.

ZEYTİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram zeytinin besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Enerji: 115 Kcal

Karbonhidratlar: 6.26 g

Protein: 0.84 g

Toplam yağ: 10,68 g

Kolesterol: 0 mg

Diyet lifi: 3.2 g

Sodyum: 1.556 mg

Folat: 0 ug

Niasin: 0.037 mg

Pantotenik asit: 0.015 mg

Piridoksin: 0.009 mg

B 2 vitamini: 0 mg

Tiamin: 0.003 mg

Demir: 0.5 mg

Kalsiyum: 52 mg

Bakır: 0.1 mg

Magnezyum: 11 mg

E vitamini: 3.8 mg

A vitamini IU: 393 IU