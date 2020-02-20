Zeytinyağı kaç kalori? Zeytinyağının besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, severek tükettiğimiz zeytinyağı kaç kaloridir? Zeytinyağının besin değerleri ve kalorisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de zeytinyağıdır. Zeytinyağı, birçok mutfakta kullanılan ve ayrıca çeşitli tıbbi amaçlara da hizmet eden temel bir bileşendir. İşte, zeytinyağının besin değerleri ve kalorisi…

ZEYTİNYAĞI KAÇ KALORİDİR: 100 gram zeytinyağı yaklaşık 884 kaloridir.

ZEYTİNYAĞININ BESİN DEĞERLERİ

100 gram zeytinyağında aşağıdakiler bulunur:

Su: 0 g

Enerji: 884 kcal

Protein: 0 g

Toplam yağ: 100 g

Karbonhidrat: 0 g

Lif: 0 g

Şeker: 0 g

Kalsiyum: 1 mg

Demir: 0,56 mg

Magnezyum: 0 mg

Fosfor: 0 mg

Potasyum: 1 mg

Sodyum: 2 mg

Çinko: 0 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 0 mg

Riboflavin: 0 mg

Niasin: 0 mg

B-6 Vitamini: 0 mg

Folat, DFE [µg] 0

B-12 Vitamini [µg] 0

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, IU: 0 IU

E Vitamini (alfa-tokoferol): 14.35 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D Vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 60.2 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 13.81 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 72.96 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 10.52 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg