Zeytinyağı kaç kalori? Zeytinyağının besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de zeytinyağıdır. Zeytinyağı, birçok mutfakta kullanılan ve ayrıca çeşitli tıbbi amaçlara da hizmet eden temel bir bileşendir. İşte, zeytinyağının besin değerleri ve kalorisi…
ZEYTİNYAĞI KAÇ KALORİDİR: 100 gram zeytinyağı yaklaşık 884 kaloridir.
ZEYTİNYAĞININ BESİN DEĞERLERİ
100 gram zeytinyağında aşağıdakiler bulunur:
Su: 0 g
Enerji: 884 kcal
Protein: 0 g
Toplam yağ: 100 g
Karbonhidrat: 0 g
Lif: 0 g
Şeker: 0 g
Kalsiyum: 1 mg
Demir: 0,56 mg
Magnezyum: 0 mg
Fosfor: 0 mg
Potasyum: 1 mg
Sodyum: 2 mg
Çinko: 0 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg
Tiamin: 0 mg
Riboflavin: 0 mg
Niasin: 0 mg
B-6 Vitamini: 0 mg
Folat, DFE [µg] 0
B-12 Vitamini [µg] 0
A Vitamini, RAE: 0 µg
A Vitamini, IU: 0 IU
E Vitamini (alfa-tokoferol): 14.35 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D Vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 60.2 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 13.81 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 72.96 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 10.52 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg