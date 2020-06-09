Zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır? Nefis zeytinyağlı barbunya tarifi için gerekli malzemeler neler?

Zeytinyağlı barbunya, hem sağlıklı hem de yapımının pratik olması sebebiyle çok tercih ediliyor. Kolayca yapabileceğini zeytinyağlı barbunya ile akşam sofranıza lezzetli bir yemek koyabilirsiniz. İşte nefis zeytinyağlı barbunya tarifi…

Zeytinyağı ile yapılan en güzel yemeklerden biri olan zeytinyağlı barbunya tarifi burada. Sizler için hazırladığımız tarifle en güzel zeytinyağlı barbunyayı yapabilirsiniz…

BARBUNYA YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 kg barbunya

– Yarım bardak zeytinyağı

-1 soğan

-2 diş sarımsak

-1 patates

-2 havuç

-2 domates

– Yarım kaşık salça (domates)

-2 bardak sıcak su

– Yarım kaşık toz şeker

-Tuz

-Maydanoz

BARBUNYA TARİFİ

Ayıkladığınız barbunyaları bol su ile yıkayın. Ardından 10 dakika kadar haşlayın. Başka bir tencerenin içinde zeytinyağını kızdırın. Soğan ve sarımsağı hafif kavurun. Daha sonra patates ve havuçları küp küp doğrayıp üzerine ekleyin. Salçayı da ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Daha sonra haşlanmış barbunyaları ekleyin. Üzerine de rendelediğiniz domatesleri ekleyin. Şekeri ve tuzunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte pişirin. Maydanoz ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.