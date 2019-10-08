Zeytinyağlı barbunya tarifi: Barbunya nasıl yapılır?

Zeytinyağlı denince akla ilk gelen yemeklerden biri olan barbunya, sağlıklı olduğu kadar da lezzetlidir de. Tüm bunların yanı sıra oldukça da pratik bir tarif olan barbunya için sofranızda yer açmak için mutlaka haberimize göz atmalısınız. İşte barbunya için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Yazın taze taze alıp, tam da bu mevsimlerde afiyetle yemek için sakladığınız barbunyalar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Zeytinyağlı yemeklerin en sevilen ve en lezzetlilerinden bir olan barbunyayı sadece annenizin hazırladığı sofralarda görecek değilsiniz. Şimdi sıra siz de. Hazırladığımız tarif ile kolaylıkla yapabileceğiniz barbunya için evinizdeki malzemeler yeterli olacaktır. İşte barbunya tarifi için ayrıntılar…

BARBUNYA YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 kg barbunya

-½ bardak zeytinyağı

-1 soğan

-2 diş sarımsak

-1 patates

-2 havuç

-2 domates

-½ kaşık salça (domates)

-2 bardak sıcak su

-½ kaşık toz şeker

-Tuz

-Maydanoz

BARBUNYA TARİFİ

Ayıkladığınız barbunyaları bol su ile yıkayın. Ardından 10 dakika kadar haşlayın. Başka bir tencerenin içinde zeytinyağını kızdırın. Soğan ve sarımsağı hafif kavurun. Daha sonra patates ve havuçları küp küp doğrayıp üzerine ekleyin. Salçayı da ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Daha sonra haşlanmış barbunyaları ekleyin. Üzerine de rendelediğiniz domatesleri ekleyin. Şekeri ve tuzunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte pişirin. Maydanoz ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.