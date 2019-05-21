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Zeytinyağlı fasulye tarifi: Zeytinyağlı fasulye nasıl yapılır?
Zeytinyağlı fasulye tarifi: Zeytinyağlı fasulye nasıl yapılır?
Yaz yemeklerinin en güzellerinden biri olan zeytinyağlı fasulye tarifi ile sofralarınıza taze sebzeler getirmeye devam ediyoruz. Soğuk olarak da yiyebileceğiniz zeytinyağlı fasulye tarifi menünüze değişik bir sunum katacaktır. İşte zeytinyağlı fasulye yapılışı…
Sozcu.com.tr
Gurme 21 Mayıs 2019 - 18:42

Zeytinyağlı fasulye, tüm sebzelerin en taze en bol olduğu zamanlarda oldukça aranan bir tariftir. Birçok değişik yemeği olan fasulyenin en lezzetlilerinden biridir zeytinyağlı olanı. Bereketli, lezzetli, vitaminli… Yapmak için birçok nedeniniz olan zeytinyağlı fasulye için pratik bir tarif hazırladık. İşte malzeme listesi ve tarifi…

ZEYTİNYAĞLI FASULYE İÇİN GEREKEN MALZEMELER 

1kg taze fasulye
½ bardak zeytinyağı
1 orta boy soğan
1 kaşık salça
3 domates
Tuz
1 küp şeker
1 bardak su

ZEYTİNYAĞLI FASULYENİN YAPILIŞI

Fasulyeniz kılçıklıysa kılçıklarını ayıklayıp boyuna ikiye bölün. Tencereye koyduğunuz yağın üzerine soğanları doğrayın ve hafif kavurun. Biraz kavurduktan sonra salça ve tuzu ekleyin. Kabuklarını soyduğunuz domatesleri ve fasulyeyi de ekledikten sonra hafif karıştırın. En son suyunu ve şekerini de ekledikten sonra kapağını kapatın. Yaklaşık 30 dakikada pişen fasulyeleri soğuk servis ediniz.
Afiyet olsun.

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Son güncelleme: 18:53 - 21.05.2019
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