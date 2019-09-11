Zeytinyağlı pırasa tarifi: Pratik ve sağlık deposu pırasa yemeği nasıl yapılır?

Zeytinyağlı yemek severlerin vazgeçilmezi olan pırasa oldukça besleyicidir. Kimi portakallı kimi ise bol limonlu yemeyi tercih etse de şüphesiz pırasa kış aylarının vazgeçilmez lezzetidir. İşte ister misafirlerinize ister ev halkınıza hazırlayabileceğiniz pırasa yemeği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Pırasa yemeğinin mutfaklarımızdan sofralarımıza gelmesi pratik olduğu gibi aynı zamanda oldukça hafif, vitamin deposu ve sağlıklıdır. Bazı yörelere göre içindeki malzemeler değişiklik gösterse de pirinç, havuç, portakal gibi pırasa besleyici olması ve kolay yapımı sayesinde sık tercih edilen bir zeytinyağlı çeşididir. İşte pırasa yemeği nasıl yapılır ve malzemeleri nedir sorusunun cevabı.

PIRASA YEMEĞİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-4 adet büyük boy pırasa

-2 tane orta boy havuç

-1 tane küçük soğan

-5 kaşık zeytinyağı

-1 diş sarımsak

-1 yemek kaşığı pirinç

-1 yemek kaşık salça

-Tuz

PIRASA YEMEĞİ TARİFİ

4 sap büyük boy pırasanın il katlarını soyup güzelce yıkayın. Her bir parça iki parmak kalınlığında olacak şekilde kesin. 2 adet havucu da soyup halka şeklinde doğrayın. Geniş bir tencerenin içine 5 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Soğanları tencerenin içinde ince ince doğrayın ve bir dakika kavurun. Havuçları da üzerine ekleyerek iki dakika daha kavurun ve son olarak pırasaları ekleyin. İki üç kere karıştırın. Karışımın iki parmak üstüne çıkacak kadar su damak tadınıza göre biraz toz şeker ekleyin ve karıştırın. Kapağını kapatın ve pırasalar hafifçe yumuşayana kadar pişirin.

Daha sonra bir yemek kaşığı pirinç ilave edin ve kısık ateşte pirinçler şişene kadar pişirin. Yemeği ocaktan alın ve beş dakika dinlenmeye bırakın. Zeytinyağlı pırasa yemeği servise hazır.

Afiyet olsun.