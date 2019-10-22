Zeytinyağlı pırasa tarifi… Zeytinyağlı pırasa ne kadar sürede pişer?

Soğangillerden olan pırasa zeytinyağlıların en popüleridir. Kışın yaklaştığını tezgâhlarda yerini alan pırasalar ile anladığımız bu günlerde tazecik sebzelerle zeytinyağlı pırasa yaparak lezzete doyabiliriz. Lezzetinin yanı sıra güçlü bir antioksidan da olan pırasa için pratik bir tarif hazırladık. İşte zeytinyağlı pırasa malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Kış sebzeleri denince akla gelen ilk 5 sebzenin arasında mutlaka pırasa da vardır. Hal böyleyken pırasa değince de ilk zeytinyağlı pırasa gelmektedir. Hem düşük kalorili hem pratik hem de lezzetli ola zeytinyağlı pırasa aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Lifli yapısı sayesinde de sindirimi kolaydır. Şimdi tüm bunları saydıktan sonra bu akşam zeytinyağlı pırasa yapmazsak olmaz. O zaman buyurun zeytinyağlı pırasa malzemeleri ve ayrıntılı tarifine…

Zeytinyağlı pırasa malzemeleri

-6 tane pırasa

-2 tane havuç

-2 kaşık pirinç

-1 tane limon suyu

-1 bardak portakal suyu

-½ bardak su

-6 kaşık zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı toz şeker

-1 çay kaşığı tuz

Zeytinyağlı pırasa yapılışı

Öncelikle dış kabuklarını ve kökünü ayırın ve pırasaları bolca yıkayın. Ardından yuvarlak şekilde doğrayın. Havuçları da temizleyip yine yuvarlak doğrayın.

Geniş bir tencerenin içine pırasa ve havuçları koyun. Üzerine pirinçleri serpin. Daha sonra tuzu ve şekeri de ekleyin. Limon suyunu ve portakal suyunu ekleyin. En son suyunu da ekledikten sonra üzerinde zeytinyağını gezdirin ve kapağını kapatın.

Bu şekilde yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Ilık ya da soğuk servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.