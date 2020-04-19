Zor gibi görünen kolay tatlı pankek tarifi… Kolay Pankek tarifi, Pankek nasıl yapılır?

Pankek sevilerek tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor, en güzel pankeki yapmak isteyenler ise pankek tarifleri konusunda aramalar yapıyor. Türk mutfağında akıtma ve krep olarak bir benzeri yapılan ve kahvaltılarda sevilerek tüketilen pankek nedir ve nasıl yapılır? Evdeki malzemelerle basitçe yapılabilecek pankekin en önemli malzemeleri, yumurta, un, kabartma tozu, toz şeker, süt, ayçiçek yağı. İşte tarifi ve malzemeler...

Özellikle kahvaltılarda tercih edilen pankek yumuşacık dokusu ve yan ürünlerle uyumuyla birçok kişinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki pankek nasıl yapılır? Pankek için hangi malzemeler gerekli? İşte basit bir tarifle sofranıza koyabileceğiniz usta işi tatlı pankek tarifi…

PANKEK TARİFİ

1 su bardağı süt,

1,5 su bardağı un,

1 paket vanilin (5 gr),

1 paket kabartma tozu (10 gr),

1 yemek kaşığı silme toz şeker,

1 adet yumurta,

1 fiske tuz.

PANKEK NASIL YAPILIR? EN GÜZEL PANKEK TARİFİ…

Bir kaba yumurtayı kırıp çırpalım. Üzerine toz şekeri, sütü, unu, kabartma tozunu, tuzu ve vanilini ilave edip iyice çırpalım. Yapışmaz bir teflon tavayı ocağa alıp ısıtalım. Pankeklerinizin hangi büyüklükte olmasını istiyorsanız o miktarda hamur alıp tavaya dökelim. Hamurun üstü göz göz olunca bir spatula yardımı ile arkasını çevirelim. Her iki tarafını da pişirdikten sonra pişen pankekleri servis tabağına alalım. Hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Penkeklerimizi bal, çikolata, tahin, pekmez ve istediğiniz meyveler ile servis yapın.