2019-2020 Sonbahar Kış kaş trendleri

Eskisi gibi yüz şeklinize göre değil, artık kaşların da bir trendi olduğu için, bu çerçevede her sezon kaş stilinizi belirleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla kaş boyamak, kaşa şekil vermeye çalışmak, yüz şekline göre kaşın şeklini belirlemek kadınların hem meraklı hem de biraz acemisi oldukları bir konu. İşte kaş ile merak ettikleriniz ve 2019-20 kaş trendi...

Moda ve güzellik dünyasında artık kaşların da bir ağırlığı var. Geçmiş zamanda sadece şekil verip temizlettiğiniz kaşlarınız, trendler doğrultusunda şekillendirilmeye başlandı. Peki, kaşlarımız trendlere ayak uydurabilecek mi? Gerçekten yüzünüze uygun mu? Bu soruların yanıtlarını ve 2019-20 Sonbahar Kış sezonu kaş trendlerini Benefit Ulusal Kaş Artisti Ezgi Sadeghi’den öğrendik…



Öncelikle bu yıl kaşlarda bizi nasıl bir trend bekliyor?

2019 Sonbahar- Kış kaş trendlerinde bu sezon göz makyajları koyulaşacağı için kaşlarda da ‘Bleached Brows’ yani yukarıya doğru taranmış gibi görünen kaşlar öne çıkıyor. Bir diğer stil ise dolgun ve yukarı taranmış Fluffy-Feathered Brows. Bu görünüm için tel tel doldurulmuş kaş görünümü çok önemli. Bunun için ultra ince uçlu kalemleri kullanabilirsiniz. Ardından 24 saat kalıcı sabitleyici jel ile kaşları yukarı doğru tarayıp maksimum tüy görünümünü elde edersiniz.

Son zamanlarda ‘Instagram kaşı’ denilen bir tabir hayatımıza girdi. Nedir bu Instagram kaşı?

Son yılların değişmeyen trendi aslında. Günlük hayatta tercih edilen ve yine sizleri özel günlerinizde, fotoğraflarınızda muhteşem gösterecek bir trend. Başlangıçları biraz daha hafif, dış kısmı daha belirgin olan bu stil aynı zamanda keskin hatlara sahip. 2 renk kalem kullanarak bu görünümü elde edebilirsiniz. Ek olarak kaş etrafını belirginleitirip kaş altı aydınlatıcı kalem ile dana net ve belirgin kaşlar elde edebilirsiniz. Bu trend özellikle koyu dudaklar ve hafif göz makyajıyla muhteşem kombinlenebilecek tarz.

Trendler olsa da yine de insanlar yüzüne gidecek kaşı tercih etmeliler diye düşünüyorum…

Kesinlikle doğru. Unutmayalım, hangi trendi belirlemiş olursak olalım sağlıklı ve volümlü bir kaş yapısı her zaman size en çok yakışan görünümdür.

Doğru kaşlara sahip olabilmek için neler yapmalıyız?

Öncelikle kaş haritanızı çıkartıp, yüzün altın oranını öğrenmeniz gerekiyor. Güzellik uzmanınızla, kavis ve bitiş noktalarını belirleyerek kaşınızın şekline ortak bir karar vermelisiniz. Bu şekle karar verirken de yüzünüzün şeklini baz alarak ifadenizi oturtmalısınız.

Sağlıklı kaşlar için ne önerirsiniz?

Kaşlarınızın doğal güzelliğini korumak, daha yoğun ve bakımlı kaşlar elde etmek için günde iki kere besleyici kaş serumunu uygulayabilirsiniz. Cildimize verdiğimiz önemi, yüzümüzü çerçeveleyen en önemli unsur kaşlarımıza da vermeliyiz. Ardından güzel kaşlarımıza gelen iltifatlar ile gururlanabiliriz.

Yine son zamanlarda besleyici kaş boyaları oldukça popüler oldu. Biraz da bundan bahseder misiniz?

Çok sağlıklı ve doğal bir yöntem kaş boyası. Bizler Benefit Kaş barlarında da bu servisi veriyoruz. Bakım boyası kaşları günden güne dolgunlaştırıyor. Zaman içinde kaşlarınızın çıktığına şahit oluyorsunuz.

