2019 ilkbahar yaz makyaj trendleri… Doğal makyaj dönemi başladı…

Soğuk kış günleri etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlarken, doğanın yenilendiği, renklerin parladığı, içimizin ısındığı bahar aylarına giriyoruz. Bu dönem, cildi kışın olumsuz etkilerinden arındırmak için de en uygun dönem. Biz de Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci’den, 15 Nisan'a kadar sürecek Boyner Cilt Bakım Günleri kapsamında, 2019 sezonunun öne çıkanlarını, makyaj trendlerini ve cilt bakım önerilerini öğrendik…

Değirmenci, bu sezon, yoğun çalışan, cilt bakımından vazgeçmeyen ama fazla zaman harcayamayan kozmetik severler düşünülerek tasarlanan pratik, tek kullanımlık, konsantre ürünlerin, son dönemin gözdeleri arasına gireceğini söylüyor: “Skinfood, Claderm, Leaders gibi Koreli cilt bakım ürünleri bu alanda pek çok alternatif sunuyor. Bu ürünler tek kullanımda uzun süreli bir bakım ve koruma sağlıyor. Bunun yanı sıra, organik içerikli ürünler gün geçtikçe daha çok tercih ediliyor.”

BU SEZONUN FAVORİSİ DOĞAL MAKYAJ

Dilek Çağlayan Değirmenci’den 2019 ilkbahar-yaz trendlerini de öğrendik. Değirmenci, makyajsız görünüm veren makyajların oldukça popüler olacağına değindi: “Ciltte yalnızca gereken noktalara uygulanan hafif bir kapatıcı ile transparan pudranın baskın olduğu yeni sezon makyaj trendi ile bakımlı ve temiz bir cilt ön plana çıkıyor. Yüz hatlarını yorgun gösteren ve ağır bir katmandan oluşan kapatıcı ve fondötenler yerini, sağlıklı ve aydınlık görünümlü ciltlere bırakıyor. Bu nedenle de bu sezonun en favori güzellik ürünleri arasında bakım ürünleri yer alıyor.”

2019 yaz sezonunda makyajda ışıltı öne çıkıyor. Metalik dokular, günlük makyajda da uygulanabilecek simli detaylar ya da cesur hissettiğiniz günlerde kullanabileceğiniz kristal taşlar yeni sezonun favorilerinden. Değirmenci 2018’in vazgeçilmezi glitter trendinin bu kapsamda yeniden hayatımıza gireceğini ve 2019'da dudaklara taşınacağını söylüyor: “Işıltılı makyaj trendini iddialı bir hale getirmek için dudaklara sim sürmek çok doğru bir seçenek. Ancak unutmayın bu trendi ‘Yok gibi’ ten makyajıyla beraber uygulamak gerekiyor. Klasik far görünümünden vazgeçemeyenler içinse pastel tonlar öne çıkıyor. Göz kapağınızı tamamen kaplayarak uygulayacağınız farı eyeliner ile birleştirebilir, pürüzsüz bir ten makyajıyla beraber kullanabilirsiniz. Elmacık kemiklerinize süreceğiniz aydınlatıcı ile de mükemmel bir görünüm elde edebilirsiniz.”

Değirmenci, soğuk günlerin geride kalmaya başladığı şu günlerde cilt bakımının da önemine değindi: “Cilt bakımındaki ilk ve en önemli basamak cilt temizliğidir. Cilt temizliği için cilt yapısına ve kullanım alışkanlıklarına göre temizleme jelleri, nemlendirici içeriği olan sabunlar ya da temizleme sütleri oldukça yardımcı olacaktır. Yüzü temizleme işleminin ardından cildin gözeneklerini arındırmak, siyah ve nokta ve sivilce oluşumunu engellemek amacıyla tonik kullanılmalıdır. Cilt temizliği önemlidir ancak tek başına yeterli değildir. Cildin nemlendirilmesi ve beslenmesi de cilt bakımında bir diğer önemli husustur. Bu konuda nemlendirici kremler oldukça fayda sağlayacaktır. Ancak her krem her cilt yapısına uygun değildir. Bu nedenle cilt yapısına uygun kremler tercih edilmelidir.”



Dilek Çağlayan Değirmenci son olarak kozmetik alışverişinde dikkat edilmesi gereken konuları da anlattı. Değirmenci, cilt bakımında ürünün markasının ya da fiyatının değil, içeriğin ve cildin tipinin önemli olduğunu belirtiyor: “Tüketicilerin cilt tiplerini öğrenmesi ve cildinin ihtiyaçlarına göre ürün seçmesi gerekir.”