2019 İlkbahar Yaz makyaj trendleri

2019’da makyaj trendlerinde bizi neler bekliyor?, Romantik bir göz makyajı yapmak için nelere dikkat etmeliyiz?, Kirpiklerin hacimli olması için neler yapmalıyız?, Makyaj uygulamalarında yapılan yanlışlar neler? Tüm bunların cevaplarını Sephora Türkiye Ulusal Makyaj Artisti Murat Bekler’den öğrendik…

Bu yıl göz makyajı trendlerinde, romantik görünüm ön planda. Şeftali tonlarını bu yıl göz makyajında çok göreceğiz. Mat dokuda veya krem yapıdaki farlar ile romantik bakışlar yaratabilirsiniz. Hatta temiz bir cilt üzerine saten yapıdaki bir allığı, kaş kemiğinden yukarı doğru uygulamak, gözleri hem daha kalkık gösterir hem de bu trendi en doğalından yakalamış olursunuz.

Diğer bir makyaj trendi ise, göz kaleminin geri dönüşü. Önceleri çok kullanılan daha sonra yerini eyeliner'a bırakan göz kalemlerini, bu yıl daha çok kullanacağız. Eyeliner'ın dövme gibi net ve yoğun görüntüsü, bu yıl göz makyajındaki ‘Romantik bakışlar’ trendiyle yerini göz kaleminin buğulu ve istenen yoğunluğu verebilen haline bırakacak. Göz kalemiyle Hollywood eyeliner tarzında çekilmiş kalem eyeliner ve çerçeveli gözler de çok moda.

Kirpikler bu yıl, romantik görünümü destekleyecek şekilde çok dolgun görünecek. Bunun için kirpiklerde hacim sağlayan maskaralar tercih edilmeli. Kirpiklere maksimum etki ve siyahlık veren bir maskarayla, bakışlarınıza derinlik kazandırmanız da mümkün. Göz kaleminin işlevi burada da devreye giriyor. Kirpik diplerine ince bir şekilde uygulanarak dağıtılan siyah göz kalemi, yoğun kirpik görünümü için ufak bir hile olarak kullanılabilir.

2019 yılında göz makyajında, grafik eyeliner uygulamasını da sık göreceğiz. Tek bir ürün ile bakışları üzerinize çekmeniz çok mümkün, fakat hem cesaret hem de göz kapağınızın bu trendi uygulamaya uygun olması gerekiyor. Göz makyajında hataların büyük bir kısmı, kişinin göz şeklini bilmemesinden ve buna bağlı olarak da kaçınılmaz uygulama hatalarından kaynaklanıyor.

Makyaj uygulamalarında yapılan diğer bir yanlış ise, renk seçimi. Artık kıyafet ile uyumlu renkte far uygulaması trendler arasında yer almıyor. Göz kapağı çizgili ve uygun değilse, pırıltılı ve pigmentli far uygulamaları yanlış bir tercih oluyor. Pırıltılı göz farları, göz kapağının çizgilerinde birikerek, daha kırışık bir doku yansıtabiliyor. Göz kapağında renk eşitsizliği varsa, sürülen açık renkli kapatıcı da, göz kapağını daha koyu gösterir. Aynı zamanda far ve kalemin dağılmasına, çizgilenmesine sebep olur. Bu nedenle cilt yapısı, göz yapısı ve yüz şeklinin özelliklerini iyi tanımak, makyajı buna göre yapmak her zaman daha doğru sonuçlar veriyor.