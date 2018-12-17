2019 makyaj trendleri

Makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar, 2019 makyaj trendlerini ve ünlüler tarafından en çok tercih edilen stilleri yorumladı: “Dünyada Kendall Jenner, Bella Hadid, Kaia Gerber’in makyaj trendi öncülüğünü Türkiye’de Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu, Hazar Ergüçlü gibi isimler devam ettiriyor.”

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar 2019 yılı makyaj trendlerini ve dünyadaki ünlü isimler ile aynı trendleri takip eden Türk ünlüleri değerlendirdi. Yeni sezonun iddialı renginin borda olduğunu belirten Akpınar, özel günlerde altın ve parlaklık veren makyajların göze çarptığını söyledi.

Kendall Jenner, Bella Hadid, Kaia Gerber, Gigi Hadid, Kim Kardashian, Angelina Jolie ve Jennifer Lopez gibi ünlü isimlerin sezon trendlerini en iyi yansıttığına değinen Akpınar, sezondaki birkaç detaya dikkat çekti.: “Yılın vazgeçilmezi ‘no make-up make-up’, yani makyajsız görünüm veren makyaj. Sezona hızlı geri dönüş yapan ‘smokey’ göz makyajı, siyahtan başlayarak tarçın ve kızıl tonlara varan çeşitlemeleriyle bu yıl oldukça popüler olacak. Özellikle göz kalemi ve farın smokey yani dumansı dağınık duruşu, önümüzdeki yaza doğru ülkemizde de çok görülmeye başlayacak.”

“Dünyada Kendall Jenner, Bella Hadid, Kaia Gerber'in makyaj trendi öncülüğünü Türkiye'de Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu, Hazar Ergüçlü gibi isimler devam ettiriyor” diyen Hamiyet Akpınar, ruj renklerinde çoğunlukla nude kahve tonlarının sevilmesinin yanında, bu sezon parlak ve ıslak görünümlü lipglos modasının da geri geldiğinden bahsetti: “Daha az kontur ve daha az highlighter… Artık bu uygulama Türkiye’de de pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.”

Farah Zeynep Abdullah, Demet Özdemir, Neslihan Atagül Doğulu ve Aybüke Pusat'ın da göz alıcı makyajlarının oldukça başarılı olduğunu ve trendleri çok iyi taşıdıklarının altını çizen Akpınar yoğun ışıltı ve aydınlatıcının etkili olduğunu söylüyor.