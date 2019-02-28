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2019’un saç modeli; Bob kesim
2019’un saç modeli; Bob kesim
91. Oscar Ödül Töreni, trendleri belirlemeye devam ediyor. Yakın zamanda saçlarınızı kestirmeyi düşünüyorsanız, törene damga vuran bob kesimlere bir göz atın...
Hale Ceylan BARLAS
Güzellik 28 Şubat 2019 - 16:23

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni, sezon trendlerini belirlemeye devam ediyor. Pembe rengin öne çıktığı kırmızı halıda, ünlü isimlerin saç kesimleri de dikkat çekiciydi.

Charlize Theron

Davetlilerin çoğunun bob kesim saçlarla törene katılması, 2019 saç trendlerinde, bu modelin öne çıkacağı sinyalini verdi. Irina Shayk’ın ‘Glass hair’ imajı, Charlize Theron’un yeni saç stili, gecenin en beğenilenleri oldu.

Emilia Clarke

İsmi her ne kadar ‘Bob’ olsa da bu sizi yanıltmasın. Yıllardır bildiğimiz ‘Küt’ saç modeli aslında. Bob almasının tek nedeni, modelin illa yanak hizasında bitmiyor olması. Sık sık kullanılan küt saçtan tek farkı, bu model 2019’da dağınık ya da kıvırcık değil, yıl dümdüz çekilen fönlerle kullanılacak.

Irina Shayk

Eğer yakın zamanda saçlarınızı kestirmeyi düşünüyorsanız, dünyaca ünlü isimlerin saç modellerine göz atabilirsiniz…

Lucy Boynton

Maya Rudolph

Michelle Rodriguez