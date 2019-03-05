2019’un trendi; Blok göz makyajı

Blok göz makyajı, vazgeçilmez ışıltılar, kuyruklu eyeliner, günlük makyajınıza adapte edebileceğiniz pastel farlar eşliğindeki monokrom göz makyajları ve simli cesur rujlar yeni sezonda dikkat çekiyor.

Özellikle moda haftalarında karşımıza çıkan bu akımlardan blok göz makyajı şimdiden pek çok ünlü ismin de tercihi oldu. Makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar, Sinem Kobal, Merve Boluğur, Mine Tugay, Neslihan Atagül Doğulu, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlere gerçekleştirdiği uygulamalarda da bu trend akımlarını tercih ediyor.

Akpınar, İlkbahar-Yaz 2019 sezonunun ipuçlarına dikkat çekerek “Renkli tonlardaki farları kalın bir tabaka halinde göz kapaklarınıza uygulayarak iddialı bir görünüm elde edebilirsiniz. Pırıltıları göz pınarlarınıza ya da kirpik diplerinize sürerek parlayabilirsiniz. Klasik ve modası geçmeyen bir güzellik için parlak ve canlı tonlardaki kırmızı rujlar etkisini bu sezon da yitirmiyor” diyor.

