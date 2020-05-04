30 yaş cilt bakım rutininde neler olmalıdır?

Artık cildinize 20’li yaşlarda uyguladığınız bakım ürünlerini bir kenara atmanın zamanı geldi çünkü 30’lu yaşlarınıza geldiğinizde cildinizde birçok değişiklik yaşanır. Bu değişikliklerle baş edebilmek için 30 yaşa uygun rutin cilt bakımı uygulamalısınız.

Özellikle anti-aging etkili yani ince çizgileri, kırışıklıkları, lekeleri ve diğer yaşlanma belirtilerini hedefleyen cilt bakım rutini oluşturmanız ve cilt sağlığınızı korumak için düzenli olarak uygulamanız gerekir. Peki 30'lu yaşlarda cilt bakım rutini nasıl olmalıdır? Bu yaşlarda cilt bakımını nasıl gerçekleştirmemiz gerekir? İşte 30'lu yaşlara gelindiğinde cildinizin ihtiyaç duyduğu bakım rutini…

YÜZ TEMİZLEME

Her yaşta olduğu gibi 30'lu yaşlarda da günlük temizleyici şarttır. Cildinizde en iyi etkiye sahip olması için cilt tipinizi göz önünde bulundurarak ona uygun formüle edilmiş bir temizleyici kullanmalısınız. Deri çok ince bir yapıya sahip olduğundan dolayı cilt nazikçe temizlenmeli ve yıkanmalıdır.

Cildinizde arta kalan kirleri temizlemek için bir parça pamuğa tonik dökerek cildinizi küçük hareketlerle temizlemelisiniz.

ANTİOKSİDAN SERUM

Cilt yaşlanmaya başladığında cildin yenilenme hızı da yavaşlama başlar. Serum cildinizi sıkılaştırmaya ve ince çizgi görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Özellikle bu yaşlarda güneşe çıkmada önce muhakkak güneş kremi uygulamanız gerekir.

NEMLENDİRME

Cilt bakım rutininizi mutlaka bir nemlendirici ile sonlandırmanız gerekir. Bu sayede cildiniz pürüzsüz, yumuşak, esnek bir görünüm kazanır. Nemlendiricilerin özellikle A, C, E vitamini ve antioksidan özelliği yüksek olanları tercih edilmelidir. Banyo sonrası ise tüm vücut nemlendirilmelidir.

GÖZ ÇEVRESİ BAKIMI

Göz çevresi oldukça ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Yaşlanma belirtilerine karşı savunmasız olan göz çevrenizi günde 2 kez nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Kırışıklık giderici, aydınlatıcı ve yoğun bakım etkisine sahip kremleri kullanın.