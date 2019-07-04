Her kadın kendisini bakımlı ve güzel hissettiğinde kendine güvenen, mutlu ve enerjik bir ruh haline bürünür. Yaş ile beraber cildimiz daha çok ilgiye ihtiya duyar. Pek çoğumuz bazen kendimizi ihmal ederiz bunun için kendimize göre belki de haklı sebeplerimiz vardır. Ev hanımları, çocukları olan kadınlar kendilerine vakit ayırmakta epey zorlanabilir fakat gerçek şu ki eğer sen mutluysan çocukların, ailen daha mutlu, iş yaşamın daha kaliteli ve verimli olacaktır. Gün içerisinde kendimize ayıracağımız küçük zaman dilimleri ile daha genç ve mutlu bir görünüme sahip olmanız mümkün. İşte 30 yaş için bitkisel cilt bakım önerileri...

Yaşımız ilerledikçe cildimizde ve vücudumuzda bir takım değişiklikler meydana gelmektedir. İş koşuşturmacası, çocuklar, ev işleriniz derken ilerleyen yaşınız yüzünüzdeki mimiklerin git gide daha da belirgin olduğunu göstermektedir. 30’lu gelindiğinde yüzünüzdeki bir takım değişiklikleri mutlaka gözlemleyeceksiniz. Göz çevrenizde, alnınızda ince çizgiler başlayacaktır. 20’li yaşlarda yapılmayan bakımlar cilt kusurlarını 30’lu yaşlara gelindiğinde mutlaka yüzünüzde gösterecektir. Yanlış güneşlenme, yapılmayan cilt temizliği zamanla cildinizi değiştirecek 30’lu yaşlarda cildinizde lekenme gibi kusurlarla ortaya çıkmaktadır. 40’lı yaşlara gelindiğinde cildimizdeki çizgiler daha da derinleşerek yaşlanma çok daha hızlanacaktır.

30 YAŞ İÇİN CİLT BAKIM ÖNERİLERİ

30’lu başlanacak anti aging bakımlar ileriki yaşlarınızda sağlıklı, diri canlı ve parlak bir cilde sahip olmanız için size büyük bir katkı sağlayacaktır. Cildinize iyi bakmayı alışkanlık haline getirmek size daha kalıcı sonuçlar verecektir. Peki 30 yaşında cilt bakımı nasıl yapılmalıdır?

PEELİNG

Otuzlu yaşlarda cilt bakım olarak yapılabilecek en önemli şeylerden bir tanesi de peelingtir. Bu yaşlar peeling uygulamak için çok doğru zamandır.Kullanacağımız bitkisel formdaki peelingler cildimizi temizler ve pürüzsüz bir görünün kazanmasını sağlar.

GÜNEŞLENME

Cilt yaş ilerledikçe her şeyden çok çabuk etkilenir. Güneş ışınlarından korunmadığımız takdirde yüzünüzde lekelenmeler başlar bu yüzden özellikle yaz aylarında mutlaka güneş koruyucu kullanmalıyız.

YAŞLANMA KARŞITI KREMLER

Otuzlu yaşlarda yaşlanma karşıtı kremler kullanmamın zamanı gelmektedir. Kendimize uygun bir krem seçerek her gün mutlaka temiz cildimizi nemlendirmeliyiz. Geceleri serum uygulayabilirsiniz.

CİLT MASKESİ

Avakado içeren yüz maskeleri hazırlayabilirsiniz ayrıca Hindistan cevizi yağının cildinize yoğun bakım ve nem dengesini koruduğunu unutmayın.

SPOR

Kendinize zaman ayırarak spor yapın bu size çok iyi gelecektir. Otuzlu yaşlardan sonra hem vücudunuz hem cildiniz için savaş açmak sizin elinizde. İçerden sağlıklı beslenin bol bol su için ve kendinize özen gösterin. Yapacağınız bu uygulamalar sizi daha genç dinamik görünmenizi ve aynı zamanda yıllara meydan okuyan bir hal almanızı sağlayacaktır.