4 adımda cildinizi sonbahara hazırlayın

Mevsim geçişlerinden belki de en çok cildimiz nasibini alıyor. Soğuk havanın yıpratıcı etkilerinden en çok etkilenen organ olan cildimiz dolayısıyla sonbaharda çok daha özenli bir bakım istiyor. Özellikle değişen hava koşulları ve rüzgarlı havalar cildimizi oldukça zorlayarak yıpratmasına, yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Bu durumu engellemek, soğuk havalarla birlikte cildin kaybettiği nem oranını tekrar kazandırmak ise bizim elimizde. İşte dört adımda cildinizi sonbahara hazırlamanın ipuçları...

Sohbaharda kuruyan cildinizi nemlendirmek ve cildin kaybettiği nemi geri kazandırmak istiyorsanız, Dermatoloji Uzmanı Deniz Yardımcı, 4 adımda cildinizi sonbahara hazırlayacak ipuçlarını sizler için sıraladı.

KURUYAN CİLDİNİZİN CAN SUYUNA İHTİYACI VAR



Soğuk havalar kan dolaşımını yavaşlatarak cildin gereksinim duyduğu antioksidanları ve besleyici maddelerin alınmasını zorlaştırır. Domino etkisi yaratan bu zincir cildin yağ kaybetmesine de sebep olur. Sonuç; cilt hassaslaşır, kurur ve kızararak dökülmeler başlar. Tam bu noktada uygulamanız gereken bir şey var. O da kaybolan nemi geri kazanmak. Bunun için sabah ve akşam olmak üzere iki kere nem oranı yüksek bir günlük bakım kremi kullanmalısınız. Ayrıca kreminizi seyahat boyundan edinebilir ve gün içinde kuruyan cildinize uygulayabilirsiniz. Duştan sonra da mutlaka cildinizi nemlendirmelisiniz. Burada dikkat etmeniz gereken, kullandığınız ürünlerin anti paraben ve parfüm içermeyen, anti alerjik olmasıdır.

CİLDİNİZİ HER ZAMAN İYİ BİR TEMİZLEYİCİ İLE ARINDIRIN

Kuruyan cildinizin her zamankinden daha temiz olmaya, makyaj ve dış etkenlerden arınmaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden ne olursa olsun günlük cilt temizliğinizi aksatmayın. Burada yapmanız gereken kuru cildin temizliğinde yumuşak, aşındırmayan ve yağ tabakasına zarar vermeyen temizleyiciler kullanmaktır.

PEELING ZAMANI

Sağlıklı bir cildin anahtarı tüm ölü hücrelerden temizlenmiş olmasıdır. Kış ayları ise cildin ölü hücrelerden arınması ve temizlenmesi için en uygun zamandır. Bu sayede besleyici bakım ürünlerinden maksimum fayda sağlayabilirsiniz. Yapacağınız peeling; cildinizi yenileyebilir, kan akışını hızlandırarak hücre yenilenmesini harekete geçirebilir.

SUYUN GÜCÜNE İNANIN

Yalnızca cilt üstünde değil, vücudun tüm dengesini korumak için de yapılması en temel şeylerin başında yeterli miktarda su içmek geliyor. Çünkü gün içinde içeceğiniz en az 2.5 litre su kış aylarında kaybolan nemin geri kazanılmasını sağladığı gibi cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlayacak.