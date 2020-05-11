Adım adım günlük makyaj yapımı…

İş hayatının yoğun koşuşturmacasında sabah ilk olarak vaktinizi makyaja ayırıyor ve zamandan kazanarak kusursuz ve ışıl ışıl bir makyaja sahip olmak istiyorsanız işte adım adım günlük makyaj yapmanın püf noktalarını sizler için hazırladık.

Günlük makyaj, mutlaka makyaj öncesi hazırlıkla başlamalıdır. Makyajınızın gün boyu parlak ve canlı görünmesi için yapmanız gereken en önemli şey cilt temizliği ve nemlendiricidir. Temiz ve nemli bir cildin üzerine uygulanan fondöten ya da BB krem cildinize eşit dağılacak ve daha doğal görünmenize yardımcı olacaktır. Cildinizi temizleyici bir jelle temizledikten sonra cildinizi yüksek kaliteli bir nemlendirici ile nemlendirerek cilt bakımınızı sonlandırın.

ADIM ADIM GÜNLÜK MAKYAJ

FONDÖTEN SEÇİMİ

Pürüzsüz bir görünüm için size uygun bir fondöteni seçmelisiniz. Kuru ciltler için nemlendirici özelliğe sahip BB krem ya da fondötenler, yağlı cilt tipleri içinde su bazlı pudralar kullanılmalıdır. Fırça ya da süngerle kolay bir şekilde fondöteninizi dağıtabilirsiniz.

ÇARPICI BAKIŞLAR İÇİN SADECE ÜÇ DAKİKA

Göz çevrenize kapatıcı uyguladıktan sonra kahve tonlarında far kullanarak hem doğal bir görünüm yakalayabilir hem de gece veya gündüz rahatlıkla kullanabileceğinizi bilmelisiniz. Ardından gözünüzün üzerine sıradan bir kalem çekerek fırça yardımı ile hafifçe dağıtarak buğulu bir makyajı kısa zamanda tamamlayabilirsiniz.

RİMEL SÜRERKEN DİKKAT

Maskarayı sürerken göz çevrenize bulaştığında silmek için acele etmeyin. Biraz bekleyin ve kulak pamuğu ile nazikçe temizleyin. Maskaranızı sürerken aşağı doğru bakarak kirpik diplerinizden yukarı doğru sürmeye özen gösterin.

SAĞLIKLI BİR GÖRÜNÜM İÇİN ALLIĞI İHMAL ETMEYİN

Kusursuz ve canlı bir görünüm için elmacık kemiklerinize bir miktar allık uygulayın. Ten renginize uygun bir allığı elmacık kemiklerinizin üzerine sürün. Gülümseyerek elmacık kemiklerinizi ön plana çıkarmanız daha kolay olacaktır.

DUDAKLARINIZI RENKLENDİRİN

Dudaklarınızı kalemle çerçeveleyin ve rujunuzu sürün. Ten renginize yakın bej tonlarında rujunuzu sürerek doğal bir görünüm kazanabilirsiniz.