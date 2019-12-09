Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ahtapot dudaklar 2020’ye damga vuracak
Ahtapot dudaklar 2020’ye damga vuracak
Rusya'dan öyle bir trend çıktı ki, 2020 yılında umalım da akım Türkiye'ye sıçramasın! Zira, 'Ahtapot dudak' olarak bilinen dalgalı dudaklara bakmaya tahammül edemeyebilirsiniz...
Hale Ceylan BARLAS
Güzellik 9 Aralık 2019 - 15:33

Günümüzde estetik olmak, dudaklara dolgu yaptırmak, yüze botoks uygulamak, cilt bakımı yaptırmak kadar olağan bir durum haline geldi. Ama genç kuşak artık ufak estetik dokunuşlarla yetinmiyor. Nerede ilginç bir akım var hepsini deniyor.
Bunun son örneği ise Rusya’da yaşandı. Pek çok kadın, dudağının üst ve alt kısmına köşeler ekletti. Girintili çıkıntılı bir görünüm veren dudaklar için ‘Şeytan ya da ahtapot’ dudak yakıştırması yapıldı. İşte bu neye benzediği belli olmayan dudaklar bir dalga şeklinde yükseliyor.
Dudak kenarlarına yapılan bu işlem diş hekimleri ve medikal estetik uzmanlarını da endişelendirmeye başladı. Dudağa yapılan bu şeklin büyük bir hasara yol açabileceğini söyleyenler var. Hatta The Sun’a konuşan estetik doktoru Krystyna, dudakların anatomik şeklinin asla bozulmaması gerektiğinin altını çizdi ve “Dudak kontörü yaptırabilirsiniz, keskin hatlar yaratabilirsiniz ama kafanıza göre şeklini değiştiremezsiniz. Dudağa enjekte edilen dolgu maddesi kan damarları içine girip tıkanmalara neden olabilir bu da dokuların ölmesine sebebiyet verir” dedi.
Dalgalı görünen dudaklardan önce geçen yıl da, yine aynı şekilde kaşlar karşımıza çıkmıştı. Bu kaşlar da tepkilere yol açmış, kısa süre içinde, trend olamadan etkisini yitirmişti…

Etiketler