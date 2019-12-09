Ahtapot dudaklar 2020’ye damga vuracak

Günümüzde estetik olmak, dudaklara dolgu yaptırmak, yüze botoks uygulamak, cilt bakımı yaptırmak kadar olağan bir durum haline geldi. Ama genç kuşak artık ufak estetik dokunuşlarla yetinmiyor. Nerede ilginç bir akım var hepsini deniyor.

Bunun son örneği ise Rusya’da yaşandı. Pek çok kadın, dudağının üst ve alt kısmına köşeler ekletti. Girintili çıkıntılı bir görünüm veren dudaklar için ‘Şeytan ya da ahtapot’ dudak yakıştırması yapıldı. İşte bu neye benzediği belli olmayan dudaklar bir dalga şeklinde yükseliyor.

Dudak kenarlarına yapılan bu işlem diş hekimleri ve medikal estetik uzmanlarını da endişelendirmeye başladı. Dudağa yapılan bu şeklin büyük bir hasara yol açabileceğini söyleyenler var. Hatta The Sun’a konuşan estetik doktoru Krystyna, dudakların anatomik şeklinin asla bozulmaması gerektiğinin altını çizdi ve “Dudak kontörü yaptırabilirsiniz, keskin hatlar yaratabilirsiniz ama kafanıza göre şeklini değiştiremezsiniz. Dudağa enjekte edilen dolgu maddesi kan damarları içine girip tıkanmalara neden olabilir bu da dokuların ölmesine sebebiyet verir” dedi.

Dalgalı görünen dudaklardan önce geçen yıl da, yine aynı şekilde kaşlar karşımıza çıkmıştı. Bu kaşlar da tepkilere yol açmış, kısa süre içinde, trend olamadan etkisini yitirmişti…

