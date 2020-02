Akdeniz diyeti nedir, nasıl yapılır?

Akdeniz diyeti Yunanistan ve İtalya'da tercih edilen beslenme türüdür. Med diyeti olarak da adlandırılan bu diyet Harward'ın sağlık örgütü tarafından incelendiğinde çok sağlıklı bulunmuş ve bazı hastalıkların tedavisinde beslenme planı olarak önerilmiştir. Bu diyette Akdeniz mutfağının olmazsa olmazlar yer alıyor. Aromatik otlar, zeytinyağı, bakliyatlar, zeytin, ekmek, deniz ürünleri en sık tüketeceğiniz besinler arasında yer alıyor. Diğer diyetlerin aksine, kırmızı ve diğer etlerin dışında yoğunluk balık ve deniz ürünlerine veriliyor.

Tüm diyetler bize sıkıcı gelebilir ama bu diyet harika lezzetleri ile yediklerinizden zevk alarak sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı oluyor. Bu diyet aslında size sağlığınızı korumanız adına yardımcı oluyor. Diyete başladığınızda hayatınızdan asitli içecekleri, beyaz ekmek ve işlenmiş gıdaları çıkararak onlarsız nasıl daha mutlu yaşanabileceğini adeta ispat ediyor.

AKDENİZ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Akdeniz diyeti herkesin rahatlıkla yapabileceği en kolay diyetlerden biridir. Bütçenizi zorlamayan ve içerisinde özel yiyecekler bulunmayan diyetler arasında yer alır. En önemli püf noktanız yediklerinize dikkat etmektir. Aşağıda yöntemleri dikkate alarak Akdeniz diyetinden faydalanabilir ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

– Öğün sayınızın ve zamanının pek önemi yoktur fakat 3 ana öğün ve acıktığınızda ara öğün almanız gerekebilir.

– Ara öğünler çiğ sebze veya meyve veya kuruyemiş olarak tercih edilmelidir.

– Margarin v.b yağlardan uzak durulmalıdır.

– Kırmızı et çok az tüketilmelidir.

– Yediğiniz yiyecekler her taze olmalı sebze ve meyvelere ağırlık verilmelidir.

– Haftada bir 2 defa balık tüketilmelidir.

– Hazır gıdalardan kaçınılmalıdır.

– Kırmızı şarap günde 1 kadeh tüketilebilir.

– Her gün bol bol su içilmelidir.