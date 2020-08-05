Akrilik tırnak nedir? Akrilik tırnak nasıl yapılır?

Son günlerde güzellik endüstrinde çığır açan akrilik tırnaklar doğal tırnakların üzerine yerleştirilen ve protez ya da akrilik olarak adlandırılan en yeni trendler arasında zirve yapıyor. Görselliği bir tarafa dursun tırnak yeme alışkanlığının DA önüne geçiyor. Peki akrilik tırnak nedir? İşte yanıtları…

Akrilik tırnaklar, toz ve sıvı iki maddenin birleşimi ile elde edilir. Bu maddede bulunan monomer moleküller, polimerleri oluşturarak tırnak şeklini alabilen yumuşak bir madde ortaya çıkarılır. Uzman kişiler tırnağınıza yumuşak maddeyi uyguladığında sertleşiyor ve tırnak görünümünü alıyor. Daha sonra isteğe göre oje ve parlatıcı kullanılarak cilalama işlemi tamamlanıyor.

TIRNAKTA NE KADAR KALIR?

Uzun süre kalıcılığı ile kadınların yoğun ilgisini çeken akrilik tırnaklar, tırnak bakımına zamanı olmayan kadınlar tarafından adeta kurtarıcı gözüyle bakılıyor. Tırnakta ne kadar kalıcı olacağı net olarak belirlenememekle birlikte tırnağın uzama hızına göre farklılık gösterebiliyor.

Doğal tırnaklarınızı uzadığında dip kısmında boşluklar meydana gelir. Bu boşlukların düzeltilmesi için 2-3 haftada bir güzellik uzmanınızı ziyaret etmeniz gerekebilir.

KENDİ TIRNAKLARINIZA ZARAR VERİR Mİ?

Tırnaklarınızın daha sağlıklı, bakımlı görünmesine yardımcı olan bu yöntem, kişinin tırnaklarına koruyucu işlem uygulandıktan sonra yapılıyor. Tırnaklara zarar vermiyor ve doğal tırnakların nefes almasını engellemiyor. Tırnak şeklinden memnun olmayan, hassas, kırılgan tırnaklara sahip olanlar akrilik tırnak yöntemi ile bu hayalini kurduğu tırnaklara sahip olabiliyor.

AKRİLİK TIRNAK NASIL YAPILIR?

GEREKLİ MALZEMELER

– Akriliklik likit

– Akrilik toz

– Akrilik uygulama fırçası

– Frenç veya yuvarlak kesim plastik tırnak uçları

– Tırnak ucu yapıştırıcısı

– Uygulama kabı

– Katikül yağı (tırnaklarınızın güçlenmesine yardımcı olan özel bir yağdır)

YAPILIŞI

1. İlk olarak tırnaklarınıza törpüleyin ve oje sürün.

2. Katikül yağı ile katiküllerin yumuşatın ve şekillendirin. Ardından primer ile kalan toz ve kiri temizleyin.

3. Akrilik sıvınıza akrilik uygulama fırçanızı batırarak istediğiniz akrilik tozu fırçanızın ucu ile alarak tırnağınıza uygulayabilirsiniz.

4. Uygulamanın ardından alkol ile tırnağınızı temizleyip top coat sürebilirsiniz. Ancak bu uygulama ilk defa deneyecek olanlar için sabır gerektiren bir uygulamadır.