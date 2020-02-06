Alın çizgileri için yapılan botoks ne kadar kalıcıdır? Etkileri nelerdir?

Alın çizgileri için yapılan botoks ne kadar kalıcıdır? Etkileri nelerdir?

Herkes sıkı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister ancak, cildin zamanla elastikiyetini kaybetmesi ile birlikte yaşa bağlı olarak çizgiler oluşmaya başlar. Genetik etmenler, mimiklerin kullanımı ve yaşam tarzı alışkanlıkları bu çizgilerin erkenden oluşmasına ve derinleşmesine neden olabilir. Botoks gibi uygulamalar belirginleşmeye başlayan çizgilerinizi ortadan kaldırabilir. Peki, botoks ne kadar kalıcıdır, etkileri nelerdir?

Cildinizin yapısı ya da mizacınıza göre artış gösteren çizgiler yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle kaş çatmanın alında oluşturduğu alın çizgileri kaş arasında zamanla derin bir çizginin oluşmasına neden olabilir. Alnınızda oluşan bu çizgiler sizi rahatsız ediyorsa, sizde teknolojinin nimetlerinden yararlanarak botoks yöntemi ile istenmeyen çizgilere veda edebilirsiniz.

BOTOKS NEDİR?

Botoks alın çizgileri, kaz ayağı kırışıklıkları ve dekolte bölgesine uygulanan yöntemlerden biridir. Botoksun amacı kırışıklıkları ortadan kaldırarak daha genç bir görünüme kavuşmanız için uygulanan bir işlemdir. Günümüzde pek çok kişinin başvurduğu botoks uygulaması kırışıkların daha belirgin boyutlara ulaşmasını engeller. Cerrahi bir işleme gerek kalmadan botoks uygulaması ile alnınızdaki kırışıklara veda edebilirsiniz. Botoks işlemi yaptıran ya da yaptıracak olan kişilerin en çok merak ettiği konu ise ne kadar kalıcı olduğu ve ne tür etkilere sahip olduğudur.

İşte alın çizgileri için yapılan botoksun kalıcılık süresi ve etkileri…

BOTOKSUN KALICILIĞI NE KADARDIR VE ETKİLERİ NELERDİR?

* Botoksun kalıcılığı genellikle 4 ay sürer. 4. aydan sonra etikleri yavaşça azalarak kaybolmaya başlar.

* Nemlendiricinin kullanılması ve güneş ışığından kaçınmak botoksun kalıcılığını arttırmaya ve kırışıklıkların oluşmasının önüne geçebilir.

* Botoksun en belirgin etkileri ise zamanla yüzde oluşan çizgilerin büyük oranda iyileşmesini sağlamak ve henüz oluşmamış olan çizgilerin tekrarlayan kas hareketleri ile belirginleşmeden düzelmesini sağlamaktır. Aynı zaman da koltuk altı, el ve ayaklarında aşırı terleme problemi yaşayanların bu sorunlarını gidermek için botoks işlemi uygulanabilir.