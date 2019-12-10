İnce çizgilerin görünümünü azaltan yüz egzersizleri botoks ya da ameliyat işlemlerine gerek kalmadan kullanılan yöntemlerden biridir. Bu tip küçük egzersizler oluşan kırışıklıkların giderilmesine ve engellenmesine yardımcı olabilir. Peki, alın kırışıklığı için masaj nasıl yapılır? Alındaki çizgiler yok edilir mi?

Zamanla cilt elastikiyetini kaybederek kırışıklık ve sarkmalar başlar. Yaşın ilerlemesine bağlı oluşan bu kırışıklıklar hepimizde meydana gelir, ancak çoğumuz yaşımızın bu belirtilerini en aza indirmeye çalışırız. Yüz egzersizleri ile alın kırışıklarını nasıl azalacağını öğrenmek, boyun ve yüz kaslarını çalıştırarak daha pürüzsüz ve sıkı olmasını sağlayan sağlıklı bir alternatif sunar. Düzenli ve dikkatli bir şekilde uygulandığında, yüz egzersizi dolaşımı arttırarak, kasları gevşetir ve stresi azaltarak alın kırışıklıklarının azaltılmasına yardımcı olur. İşte alın kırışıklıklarını önleyen yüz egzersizleri;

ALIN KIRIŞIKLIĞINI AZALTAN YÜZ EGZERSİZLERİ

OVMA EGZERSİZİ

Başparmaklarınızı kulaklarınızın biraz üzerinde tutarak diğer parmaklarınızla alnınızın dış kısmından içine doğru nazikçe masaj yapın. Bu hareketi birkaç kere uygulayın. Oluşan çizgilerin belirginliğinin azalması için ideal bir egzersizdir.

ŞAŞIRAN YÜZ

Kaşlarınızı şaşırmış bir ifade ile yukarı doğru kaldırın. Ağzınızı oldukça geniş bir biçimde açın ve gözlerinizi de genişletmeye çalışın. Bu egzersizi yaklaşık 10 kere tekrarlayın. Zamanla alın kırışıklığı sorununuza iyi gelecektir.

BAYKUŞ HAREKETİ

İki elinizle c şekli yapın. Gözünüze dürbün tuttuğunuzu hayal edin. Alnınızdaki cildi germek için işaret parmaklarınızı kullanın. İşaret parmağınızla alnınıza sıkı bir baskı uygulayın. Kaşlarınızı yukarı kaldırın ve gözlerinizi genişçe açın ve rahatlayın. Bu egzersizi 3 kere tekrar edin.