Alina Boz masum bir kızdan çekici bir kadına dönüşebiliyor

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Ünlülerin makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar, Alina Boz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akpınar: “Alina Boz çok güzel bir kız. Doğal halini sevsem de yüzünün makyajı çok iyi kaldırdığını düşünüyorum. Çalışması çok rahat, eğlenceli, konuşkan ve samimi bir insan. Yüz hatlarının orantılı olması onu aynı zamanda fotojenik de yapıyor. Normalde çok masum durmasına rağmen yapılan saç-makyaj ve styling ile bir anda değişip çok çekici bir hale dönüşebiliyor. Makyajla masum bir kızdan çekici bir kadına dönüşebiliyor. Bunu da hal, tavır bakışlarına kadar yansıtabiliyor” dedi.

