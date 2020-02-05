Alt çene bozukluğu neden olur? Çene bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Çene, konuşmamızı ve çiğnememizi sağlayan ve ağzın etrafında olan kemik yapısıdır. Çene yapısının bazı orantıları vardır. Pek çoğumuz bu orantılara sahipken bazılarımız da üst ya da alt çene geride gelişerek yüz çevresinde değişiklikler yaşanmasına yol açar. Peki, çene bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Alt çene kemiğinin önde ve alt dişlerin belirgin bir şekilde çıkık olduğu yüz şekline prognatizm, alt çene kemiğinin daha geride kalarak üst çene ve dişlerin ön plana çıktığı yüz biçimine ise retrognatizm denir. Alt çenenin üst çeneye oranla daha önde gelişmesi çene yapısının gözle görülür bir şeklide fark edilmesine neden olabilir. Yemek yeme ve konuşma gibi ihtiyaçların giderilmesinde zorluklar yaşanmasına ve çene kemiklerinde ağrı yaşanmasına neden olabilir. Alt çenenin daha önde ya da olması gerektiği pozisyondan daha geride olması genetik, gelişimsel ya da bazı kazalar sonucu oluşan deformasyonlardan dolayı görülebilir. Gelişme çağındaki bir çocuğun çenesinde yaşanan kazalar çenenin yanlış gelişmesine yol açabilir. Çene yapısında oluşan bu değişimler kişinin sosyal hayatını ve özgüvenini sarsabilir.

Yanlış gelişen çeneye sahip olan hastalar görünümünden hoşnut olmaması ve bazı fiziksel sorunlar yaşamasından dolayı ordodontiste başvurması tavsiye edilir. Çekilen bazı görüntüleme yöntemleri ile çene yapısındaki sorunun nedeni belirlenerek tedavi aşamasına gidilir. İşte çene bozukluğu sorunu yaşayan hastalar için tedavi yöntemleri…

ÇENE YAPISINDAKİ SİMETRİK BOZUKLUKLAR İÇİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Henüz gelişme çağındaki çocuklar için aparey takılması ve çene kemiğinin düzelmesi sağlanırken, gelişimi tamamlanmış yetişkin bir kişi için ise ortogranik cerrahi müdahale ederek tedavisi sağlanır ve ameliyat ile çene yapısındaki orantısızlık düzeltilebilir. Alt çenedeki bozukluğun tedavisi için kemik dokusu kesilir ve çene yerine yerleştirilir.