Yaz mevsimin gelmesi ile birlikte dolaplarda yerini alan rengarenk kıyafetlerin bronz bir ten ile uyumu mükemmeldir. Saç renginde açılmalar, pembeleşen yanaklar ile yaz mevsimi insanlara farklı bir hava ve güzellik katar. Bir de altın rengi bronzuğa eriştiyseniz harika bir görünüme kavuşmuşsunuzdur. İşte altın rengi bronzluk için öneriler...

Deniz, güneş ve kumun tadını çıkarırken cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korumanız gerekir. Aksi takdirde bronzlaşayım derken cildinizin zarar görmesine hatta tıbbı destek almanızı gerektirecek yanıklara kadar yol açar. Bu nedenle cildinizde ışıl ışıl altın rengi bir bronzluk yakalamak için güneş ışınlarına aşırı derecede maruz kalmamanız gerekir. Özellikle güneşin en tepede olduğu saatlerde gölge alanları tercih etmenizde fayda vardır. İşte altın rengi bronzluk için öneriler…

ALTIN RENGİ BİR BRONZLUK İÇİN CİLDİNİZİ HAZIRLAYIN

Tatil planını yaptıktan sonra cildinizi güneşlenme öncesi tatile hazırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için kendinize zaman ayırın ve cildinizi derinlemesine temizleyecek peeling uygulayarak cildinizi ölü derilerden arındırabilirsiniz. Böylelikle cilt lekelerini önleyebilir ve altın rengi bir bronzluğu yakalayabilirsiniz.

ALTIN BRONZLUK İÇİN GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Altın rengi bronzluk veren koruyucu kremler güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korurken ciltte altın rengi bronzluk sağlar. Cilde uygulandığında cildi nemlendirir, ferahlatır ve hayalini kurduğunuz bronz tene ulaşmanızı sağlar.

HIZLI BİR ŞEKİLDE BROZLAŞMAKTAN KAÇININ

Cildinizin bir anda bronzlaşmasını aklınızdan geçirmeyin. İyi ve kalıcı bir bronzluk için yavaş yavaş bronzlaşmak gerekir. Her gün kısa sürelerle güneş altında kalmak cildinizin soyulmasını ve kızarmasını engeller.