Aşırı küçük göğüsler mutsuz edebiliyor

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Göğüs estetiğinde ister yuvarlak ister damla tipi olsun göğüslerin belirli bir dolgunlukta, simetride ve şekilde olması beklenir. Genellikle doğuştan aşırı küçük göğüslü, sonradan kilo alıp verme ya da doğum gibi nedenler ile meme dokusunda hacim ve şekil kaybı oluşan kadınlar meme estetiği talebinde bulunuyor.

En uygun meme implantı nasıl belirlenir?

Kişiye en uygun meme implantı tipi var olan meme dokusu, genel vücut yapısı ve tercihine göre damla ya da yuvarlak implantlar tercih edilir. Doğal kalça yapısı, göğüs kafesi genişliği, bel inceliği gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Göğüs şekli ve hacmi altın oran hesaplamaları yapıldıktan sonra belirlenir. Bu hesaplamalar esnasında kişinin yaşı, kilosu, boyu, var olan meme dokusu, göğüs kafesi genişliği, bel inceliği gibi kriterler dikkate alınır. Örneğin kişi eğer dolgun ve yuvarlak kalçalara sahipse meme şeklinin de yuvarlak ve dolgun olması daha uyumlu bir görünüm oluşturabilir. Diğer türlü kişinin kalçası daha fazla ön plana çıkar ve vücudun diğer özelliklerinin geri planda kalmasına yol açar.

3D cihazlarla ön görünüm alınabilir

Günümüzde tüm bu hesaplamalar 3D tasarım cihazları kişinin kendi görüntüleri üzerinden yapılır. Hologram gibi görüntüleme teknikleriyle de 3 boyutlu olarak görüntülenebilir. Bunun dışında 3D mask tekniği kullanılarak ameliyattan önce kişiye 3 boyutlu göğüs maskesi de verilebilir. Bu ameliyattan sonra nasıl bir göğüs şekline sahip olunacağı konusundaki endişeleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Kişi nasıl bir göğüs şekline ve hacmine sahip olması gerektiğine kendi görüntüleri üzerinden daha doğru bir şekilde karar verebilir.

Meme estetiği cerrahisi genel anestezi altında uygulanan ve komplikasyon riski düşük bir ameliyattır. Ameliyat ile damla ya da yuvarlak tipte göğüs implantları var olan meme dokusuna göre kas altında ya da kas üstüne yerleştirilebilir. Bu işlem sırasında dikiş izleri doğal meme kıvrımlarına gizlenerek görünmez hale getirilir.

Ancak eğer doğum ya da kilo alıp verme nedeniyle göğüslerde sarkma oluştuysa meme büyütme estetiğiyle birlikte dikleştirme işleminin de uygulanması gerekir.