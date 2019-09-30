Avakodo vücudumuz için oldukça sağlıklı bir meyvedir. Peki saça uygulandığında ne gibi etkileri var? Bu soru pek çoğumuz tarafından merak konusudur. Avakado saçlarda harikalar yaratabilir. Son günlerde sıklıkla kullanılan avakado maskesi saçlarda birçok soruna adeta merhem olabilir. Peki, Avakadolu saç maskesi nasıl yapılır? Avakadonun saça faydaları…

Avakado saçlara parlaklık ve canlılık kazandırıyor, saçlarda ve ciltte oluşan hasarı ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Bu sağlıklı meyveyi tek başına yiyebileceğimiz gibi salatalarımıza da ekstra lezzet katıyor. Avakado E ve B6 minerallari ile zengin ayrıca proteinler, aminoaistler, magnezyum, folik asit, bakır ve yüksek oranda demir içerir. Bu vitamin ve minerallerden zengin besin ile saçlarınızın sağlığını koruyabilir. Aynı zaman da saçlarınıza esneklik ve parlaklık katabilirsiniz.

AVAKADONUN SAÇA FAYDALARI

SAÇI NEMLENDİRİR

Isı, şekillendirme, kimyasal işlem, çevre kirliliği hatta rüzgar ve güneşe maruz kalmasından dolayı birçok kişi kuru, hasarlı ve zayıf saçları ile mücadele eder. Avakado nemlendirici özelliği ile saçın en ihtiyaç duyduğu nemi içine hapsetmesini sağlar. Cansız ve kuru saçların onarılmasına ve ışıl ışıl parlamasına yardımcı olur.

SAÇ BÜYÜMESİNİ DESTEKLER

Beslenme eksikliği saç büyümesinin en yaygın belirtilerindendir. Yerli ve dengeli beslenmiyor ve sağlıklı yiyecekler tüketmiyorsanız saçlarınız uzamakta güçlü çeker mat ve donuk bir görünüm kazanır. Avakado saç hücrelerini besler ve sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur

AVAKADLU SAÇ MASKESİ

Malzemeler;

1 adet olgunlaşmış avakado

1 yemek kaşığı bal

1 yumurta

1,2 dama biberiye yağı

Yapılışı;

Avakadoyu püre haline getirin. Diğer malzemeleri ekleyerek saçınıza uygulayın. Bir bone ile saçınızı kapatın. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

AVAKADO VE YUMURTA SARISI İLE SAÇ MASKESİ

Malzemeler;

1 adet avakado

1 yumurta sarısı

Yapılışı;

Avakadoyu ezin ve bir yumurta sarısı ekleyerek iyice çırpın. Saçlarınız ıslakken saçlarınıza maskeyi uygulayın. Karışımı saç derinizden uçlarına kadar ayrıca saç derinize masaj yaparak yedirin. 10-15 dakika sonra saçlarınızı ılık veya soğuk su ile yıkayın.