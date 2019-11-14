Avokadonun yüze faydaları nelerdir? Avokadolu cilt maskesi tarifi…

Avokadonun sağlığa faydalı olduğu kadar cilde de faydalıdır. Avokado cildi güzelleştiren ve yüz sağlığını teşvik edebilen mükemmel bir meyvedir. Peki, avokadonun yüze faydaları nelerdir? İşte faydası bol avokadolu yüz maskesi tarifi…

Avokado lezzetiyle salataların vazgeçilmezi haline gelmiştir. İçerisindeki Omega 3 yağ asitleri ve diğer antioksidanların yanı sıra hepsi de cildin sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek A, B, K, ve E vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca bir avokado yüz maskesi olarak kullanıldığında içerisindeki faydalı mineral ve organik bileşenler ile cildi besler ve korur.

AVOKADOLU YÜZ MASKESİNİN CİLDE FAYDALARI

Vitamin ve minerallerden zengin olan avokado yüz maskesi olarak kullanıldığında cildi nemlendirmek, sivilce ve iltihapları iyileştirmek, cildin peelingini ve yüzdeki yağ oranını dengelemek gibi birçok faydaları vardır. Avokado aynı zamanda anti-aging özelliğine sahip bir meyve olduğundan kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Cildi besler, sağlıklı ve aydınlık bir yüze kavuşmanızı sağlar. Bu maske aynı zamanda saç için kullanıldığında saçları güçlendirir ve saçların yumuşacık olmasını sağlar.

AVOKADO İLE YÜZ MASKESİ

Malzemeler;

½ olgun avokado

½ çay kaşığı bal

1 tatlı kaşığı doğal yoğurt

Yapılışı;



Avokadoyu çatalla ezin. Püre haline gelen avokadoyu içerisine bal ve yoğurdu ilave ederek iyice karıştırın ve temiz cildinize maskeyi uygulayın. 10-15 dakikanın ardından yüzünüzü yıkayın.