Ayak detoksu nasıl yapılır? Ayak detoksu tarifleri

Gün içerisinde bedenin tüm yükünü çeken ayaklar günün sonunda yorgun ve bitkin düşmektedir. Ayak detoksu yorgun ayakların dinlendirilmesi, sağlıklı ve güzel bir görünümde olmasını sağlar. Çoğunlukla ihmal ettiğimiz ayaklarımızı ayak detoksu ile canlandırabilir ve tüm yorgunluğunu üzerimizden atabiliriz. Peki ayak detoksu nasıl yapılır? İşte ayak detoksu tarifleri...

Ayak detoksu adından belli olduğu üzere ayaktaki toksinlerin atılmasını ve ayakların yenilenmesini sağlamaktadır. Ayak için özel olarak maske, ayak pedi, akupunktur ve ayak detoksları cihazları bulunmaktadır. Ayak detoksu ayaklardaki ödeme bağlı şişkinliklerin azaltılmasına, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücudun gevşemesine ve sakinleşmesine neden oluyor. Son günlerde popüler olan ayak detoksu sağladığı faydalar ile çoğu kişi tarafından olumlu tepkiler almaktadır. Ayakların hijyenini sağlarken aynı zamanda bakımını sağlıyor. İyonuk ayak detoksu ve ped ayak detoksu olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Kozmetik ayak bakımı detokslarının dışında evde kendi ayak detoksunuzu hazırlayabilirsiniz. İşte karşınızda ayak detoksu tarifleri…

DENİZ TUZU VE KARBONAT İLE AYAK DETOKSU TARİFİ

2 çay bardağı deniz tuzu ile karbonatı sıcak su dolu bir kovanın içerisinde eritin. Su ayaklarınızı sokabileceğiniz sıcaklığa düştüğünde ayaklarınızı bu suyun içerisinde 30-40 dakika bekletmelisiniz. Bir hafta boyunca her gün bu karışım ile ayak detoksunuzu yapabilirsiniz. Deniz tuzu ve karbonat ayak detoksunda etkili bir yöntemdir. Henüz ilk yapışta bile olumlu etkilerini göstermektedir.



SİRKE VE EPSOM TUZU İLE AYAK DETOKSU TARİFİ

Bir miktar suyun içerisine 2-3 yemek kaşığı sirke ile 1-2 yemek kaşığı epsom tuzunu ekleyin. Ayaklarınızı bu suyun içerisinde 30 dakika bekletmelisiniz. Sirke ve epsom tuzu ayaklardaki ölü derilerin atılmasına, ayakların canlılık ve yumuşaklık kazanmasına neden olabilir.