Ayak kokusu neden olur? Ayak kokusu nasıl giderilir…

Ayakkabılarımızın da kokmasına sebep olan ayak kokusu günlük hayatımızı olumsuz etkiler. Ayak kokusu ayakların fazla terlemesi ile bakterilerin oluşumuna zemin hazırlayarak kötü kokunun yanı sıra ayak mantarı gibi hastalıklara yol açmaktadır. Her gün aynı ayakkabıyı giyinmek kokunun çok daha ağırlaşmasına neden olmaktadır. Çoğumuzun yaşadığı ayak kokusu yaşamı olumsuz etkilemektedir. Ayak kokusu iş temposunun koşuşturmacasında ve özellikle yaz aylarında sıcakların artması ile daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Troid bezlerinin fazla çalışması ter bezlerini aktifleştirerek hem vücutta hem ayaklarda koku oluşumuna sebep olmaktadır. Aynı zamanda stres, şeker hastalığı ve kullanılan bazı ilaçlardan dolayı ayak kokusu oluşabilmektedir. Suyun vücudumuz için önemi çok büyüktür. İçilen su miktarımızı arttırmak ayak kokusunu azaltmaya yardımcı olacaktır.

AYAK KOKUSUNA KESİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Seçeceğimiz ayakkabılar ayak kokusunu büyük ölçüde etkileyebilir bu nedenle önceliğimiz doğru ayakkabı seçimi olmalıdır. Nemi içine hapseden ayakkabılar yerine daha çok hava alan ayakkabılar giyinmemiz çok daha doğru bir seçim olacaktır. Seçeceğimiz ayakkabının tabanın naylon olması kokuyu tetikleyen bir neden olacaktır. Her gün aynı ayakkabıyı giyinmek de ayakların kokmasına davetiye çıkaracaktır. Bu nedenle ayakkabılarımızı sıklıkla değiştirmeli ve ayaklarımızın hava almasını sağlamalıyız. Haftalık ayak bakımızı evimizde kendimiz basit ve doğal yollarla yapabiliriz. Ilık su doldurduğumuz bir kovaya 2 yemek kaşığı karbonat ekleyerek ayaklarımızın derinlemesine temizliğini sağlayabiliriz. Ayaklarımız bu pratik bakımla ölü derilerden arınacak ve ayakların oksijen alması ayak kokusunu azaltmaya yardımcı olacaktır. Ayaklarımızda mantar gibi problemler var ise doktorumuzun vereceği kremleri bakım sonrası ayaklarımıza uygulayabiliriz. Genellikle kadınlar topuklu ayakkabı giyindiğinde çorapsız giyinmeyi tercih ederler. Çıplak ayaklarla ayakkabı giyinmekte hoş olmayan kokulara neden olmaktadır. Bunun da önüne ince bir babet veya külotlu çorap giyinerek geçmeniz mümkün olabilir. Eczanelerde satılan ayak kokularını giderici pudralardan da yararlanabilirsiniz. Ayakkabınızın içine dökeceğiniz pudra ayakkabının içindeki nemi alır ve kokunun yok olmasına neden olur. Çoraplarınızı sıklıkla değiştirmekte işinizi kolaylaştıracaktır. Giydiğiniz çorapların pamuklu olması ayaklarınızı rahat ettirirken hem de terlemesinin önüne geçecektir.